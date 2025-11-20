Житель Тулы получил 12,5 лет тюрьмы за госизмену

ТУЛА, 20 ноя – РИА Новости. Житель Тулы приговорен к 12,5 годам лишения свободы за финансовую помощь иностранной организации, в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, сообщила пресс-служба областного суда в своем Telegram-канале.

Уточняется, что подсудимый с помощью криптообменника перевел деньги со своей карты на счет иностранной организации, которая собирала средства для приобретения обмундирования, вооружения, боеприпасов и БПЛА, используемых для достижения военного преимущества над Вооруженными силами РФ, а также совершения диверсий на объектах военной и критической инфраструктуры России.