Житель Тулы получил 12,5 лет тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 20.11.2025
17:48 20.11.2025 (обновлено: 18:14 20.11.2025)
Житель Тулы получил 12,5 лет тюрьмы за госизмену
происшествия, россия, тула, тульский областной суд
Житель Тулы получил 12,5 лет тюрьмы за госизмену

ТУЛА, 20 ноя – РИА Новости. Житель Тулы приговорен к 12,5 годам лишения свободы за финансовую помощь иностранной организации, в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, сообщила пресс-служба областного суда в своем Telegram-канале.
"Судом установлено, что гражданин Российской Федерации совершил преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ (Государственная измена), оказав финансовую помощь иностранной организации, в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подсудимый с помощью криптообменника перевел деньги со своей карты на счет иностранной организации, которая собирала средства для приобретения обмундирования, вооружения, боеприпасов и БПЛА, используемых для достижения военного преимущества над Вооруженными силами РФ, а также совершения диверсий на объектах военной и критической инфраструктуры России.
В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что мобильный телефон, который использовался туляком для совершения преступления, конфискован в доход государства.
"Приговором суда М. назначено 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сообщила пресс-служба Тульского областного суда.
Приговор в законную силу не вступил.
