Группировка "Центр" уничтожила до 400 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 20.11.2025 (обновлено: 12:36 20.11.2025)
Группировка "Центр" уничтожила до 400 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Центр" уничтожила до 400 боевиков ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 400 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск до 180, сообщило в четверг Минобороны РИА Новости, 20.11.2025
Группировка "Центр" уничтожила до 400 боевиков ВСУ за сутки

Группировка "Центр" уничтожила до 180 боевиков ВСУ за сутки в Красноармейске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 400 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск до 180, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 400 военнослужащих, два бронетранспортера "Viking" шведского производства и два бронетранспортера М113 производства США, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
