На развитие транспортной системы выделят почти шесть триллионов рублей
2025-11-20T13:46:00+03:00
2025-11-20T13:46:00+03:00
2025-11-20T13:59:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
россия
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почти 6 триллионов рублей планируется выделить за три года на реализацию программы по развитию транспортной системы России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"За предыдущие пять лет направили на реализацию профильной государственной программы "Развитие транспортной системы" 8 триллионов рублей. В этом году предоставим еще более 1,5 триллиона. А проектом трехлетнего федерального бюджета, который сейчас в Думе как раз проходит, уже прошел второе чтение, готовимся к третьему, предусмотрели почти 6 триллионов рублей", - сказал Мишустин.