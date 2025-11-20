Рейтинг@Mail.ru
На развитие транспортной системы выделят почти шесть триллионов рублей
13:46 20.11.2025 (обновлено: 13:59 20.11.2025)
На развитие транспортной системы выделят почти шесть триллионов рублей
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает выставку "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почти 6 триллионов рублей планируется выделить за три года на реализацию программы по развитию транспортной системы России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"За предыдущие пять лет направили на реализацию профильной государственной программы "Развитие транспортной системы" 8 триллионов рублей. В этом году предоставим еще более 1,5 триллиона. А проектом трехлетнего федерального бюджета, который сейчас в Думе как раз проходит, уже прошел второе чтение, готовимся к третьему, предусмотрели почти 6 триллионов рублей", - сказал Мишустин.
Экономика Россия Михаил Мишустин
 
 
