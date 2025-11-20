Рейтинг@Mail.ru
Спортивные тренировки для ветеранов СВО стали проводить в Реутове - РИА Новости, 20.11.2025
18:50 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/trenirovki-2056405576.html
Спортивные тренировки для ветеранов СВО стали проводить в Реутове
Спортивные тренировки для ветеранов СВО стали проводить в Реутове - РИА Новости, 20.11.2025
Спортивные тренировки для ветеранов СВО стали проводить в Реутове
Бесплатные спортивные тренировки для ветеранов СВО стали проводить в физкультурно-оздоровительном комплексе "Приалит" в подмосковном Реутове, сообщает... РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бесплатные спортивные тренировки для ветеранов СВО стали проводить в физкультурно-оздоровительном комплексе "Приалит" в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В регионе в рамках проекта партии "Единая Россия" "Здоровое будущее" регулярно проводятся мероприятия по социальной адаптации и поддержке участников специальной военной операции в гражданской жизни. Одной из подобных инициатив, реализованных при поддержке администрации города, стала возможность бесплатного посещения ветеранами СВО подобных тренировок.
Спортивный зал оснащен современными, безопасными тренажерами, удобными для использования. Занятия проходят по субботам с 10:00 до 12:00. В будущем планируется добавить тренировки и в другие дни. Все желающие могут подать заявку через Ассоциацию ветеранов СВО.
Для посещения необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также справку, подтверждающую участие в специальной военной операции.
Дымовая труба в реутовской котельной №5 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Реконструкцию дымовой трубы проводят в котельной №5 в подмосковном Реутове
17 ноября, 12:33
 
Реутов
 
 
