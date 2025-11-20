Спортивные тренировки для ветеранов СВО стали проводить в Реутове

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бесплатные спортивные тренировки для ветеранов СВО стали проводить в физкультурно-оздоровительном комплексе "Приалит" в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В регионе в рамках проекта партии "Единая Россия" "Здоровое будущее" регулярно проводятся мероприятия по социальной адаптации и поддержке участников специальной военной операции в гражданской жизни. Одной из подобных инициатив, реализованных при поддержке администрации города, стала возможность бесплатного посещения ветеранами СВО подобных тренировок.

Спортивный зал оснащен современными, безопасными тренажерами, удобными для использования. Занятия проходят по субботам с 10:00 до 12:00. В будущем планируется добавить тренировки и в другие дни. Все желающие могут подать заявку через Ассоциацию ветеранов СВО.