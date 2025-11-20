Трамп требует от Зеленского быстро принять план урегулирования, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского принять предполагаемый проект плана по урегулированию на Украине "прямо сейчас", утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.