Трамп требует от Зеленского быстро принять план урегулирования, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского принять предполагаемый проект плана по урегулированию на Украине "прямо сейчас", утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Ранее представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила встречу Зеленского с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, отметив, что по ее итогам министр был настроен оптимистично.
"Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что, когда речь идет об агрессивном таймлайне, это жесткие сроки на его условиях. Это значит - прямо сейчас, это значит - как можно скорее. Это сроки, по которым мы работаем, и это мандат, который министр Дэниел Дрисколл привнес в мирные усилия", - приводит слова американского чиновника агентство в своем Telegram-канале.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
Американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил в среду, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным британской газеты Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.