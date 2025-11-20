Рейтинг@Mail.ru
Трамп требует от Зеленского быстро принять план урегулирования, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
23:05 20.11.2025
Трамп требует от Зеленского быстро принять план урегулирования, пишут СМИ
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского принять предполагаемый проект плана по урегулированию на Украине "прямо сейчас", утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Ранее представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила встречу Зеленского с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, отметив, что по ее итогам министр был настроен оптимистично.
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
США заверили Украину, что учтут ее позицию по урегулированию, пишет Axios
Вчера, 20:44
"Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что, когда речь идет об агрессивном таймлайне, это жесткие сроки на его условиях. Это значит - прямо сейчас, это значит - как можно скорее. Это сроки, по которым мы работаем, и это мандат, который министр Дэниел Дрисколл привнес в мирные усилия", - приводит слова американского чиновника агентство в своем Telegram-канале.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
Американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил в среду, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным британской газеты Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мирный план США грозит Зеленскому унижением, пишет Bloomberg
Вчера, 22:39
 
