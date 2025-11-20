В Белом доме подтвердили, что Трамп поддерживает новый план по Украине

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил новый документ по урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.

По словам Левитт, администрация активно работает над тем, чтобы довести процесс до результата.