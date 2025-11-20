В Белом доме подтвердили, что Трамп поддерживает новый план по Украине

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил новый документ по урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.
По словам Левитт, администрация активно работает над тем, чтобы довести процесс до результата.
План США по урегулированию на Украине
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
- передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
- заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
- официальное признание Крыма и Донбасса российскими;
- сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
- запрет на размещение на Украине иностранных войск;
- отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
- установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
- снятие санкций с России.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
