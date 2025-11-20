Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 20.11.2025 (обновлено: 22:39 20.11.2025)
В Белом доме подтвердили, что Трамп поддерживает новый план по Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил новый документ по урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.
«
"Я не буду обсуждать детали этого плана, поскольку работа продолжается и он находится в процессе доработки, но президент поддерживает его. Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлем для обеих сторон", — сказала она на брифинге.
По словам Левитт, администрация активно работает над тем, чтобы довести процесс до результата.

План США по урегулированию на Украине

Накануне портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
  • заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
  • снятие санкций с России.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
