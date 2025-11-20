Рейтинг@Mail.ru
Трамп желает завершить конфликт на Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 20.11.2025 (обновлено: 23:46 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/tramp-2056444732.html
Трамп желает завершить конфликт на Украине, заявил Белый дом
Трамп желает завершить конфликт на Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 20.11.2025
Трамп желает завершить конфликт на Украине, заявил Белый дом
Президент США Дональд Трамп стремится к завершению конфликта на Украине, однако выражает недовольство действиями обеих сторон, заявила в четверг пресс-секретарь РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:02:00+03:00
2025-11-20T23:46:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a6a237d3b8a9246b6597d8a876dbbec3.jpg
https://ria.ru/20251120/tramp-2056443917.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_99e1cba01ed79df750cadcb1e9a1dfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
Трамп желает завершить конфликт на Украине, заявил Белый дом

Белый дом: Трамп по-прежнему хочет завершить украинский конфликт

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится к завершению конфликта на Украине, однако выражает недовольство действиями обеих сторон, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Позвольте прояснить и дать вам реальное положение дел. Президент Трамп с первого дня, еще во время кампании, ясно давал понять, что хочет увидеть окончание этого конфликта. Он всё больше расстроен обеими сторонами конфликта - и Россией, и Украиной - из-за их отказа идти к мирному соглашению", - сказала Левитт в ходе брифинга.
По ее словам, "несмотря на это, президент и его команда по нацбезопасности твердо намерены добиться прекращения конфликта и остановить гибель людей".
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Белом доме подтвердили, что Трамп поддерживает новый план по Украине
Вчера, 21:58
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала