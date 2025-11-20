https://ria.ru/20251120/tramp-2056408664.html
Вэнс уверен, что Трамп уже заслужил Нобелевскую премию мира
Вэнс уверен, что Трамп уже заслужил Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 20.11.2025
Вэнс уверен, что Трамп уже заслужил Нобелевскую премию мира
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп уже заслужил Нобелевскую премию мира, отметив его усилия по заключению мирных соглашений и стремление... РИА Новости, 20.11.2025
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп уже заслужил Нобелевскую премию мира, отметив его усилия по заключению мирных соглашений и стремление "заменить войны экономическим сотрудничеством".
"Когда страны перестают воевать друг с другом и используют свои экономические таланты для производства полезных вещей, а не оружия, это создает невероятные возможности для американцев. Президент сосредоточен на мире - он в глубине души гуманист", - сказал Вэнс, выступая в аудитории имени Эндрю Меллона в Вашингтоне
.
По его словам, администрация добилась восьми мирных соглашений и работает над девятым и десятым. "Если он доведет число до десяти - и просто ради математической гармонии - Нобелевская премия должна быть присуждена Дональду Дж. Трампу
, хотя он заслужил ее уже после первого соглашения", - отметил Вэнс.
Он добавил, что Трамп "жесткий, но не склонный к насилию человек", который видит будущее, где государства "занимаются торговлей, а не уничтожают друг друга".