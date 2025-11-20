Вэнс уверен, что Трамп уже заслужил Нобелевскую премию мира

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп уже заслужил Нобелевскую премию мира, отметив его усилия по заключению мирных соглашений и стремление "заменить войны экономическим сотрудничеством".

Он добавил, что Трамп "жесткий, но не склонный к насилию человек", который видит будущее, где государства "занимаются торговлей, а не уничтожают друг друга".