Трамп опубликовал видео с Роналду, созданное с помощью ИИ - РИА Новости, 20.11.2025
11:42 20.11.2025
Трамп опубликовал видео с Роналду, созданное с помощью ИИ
Трамп опубликовал видео с Роналду, созданное с помощью ИИ
Трамп опубликовал видео с Роналду, созданное с помощью ИИ
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, где он играет в футбол с... РИА Новости, 20.11.2025
в мире
дональд трамп
сша
криштиану роналду
сша
2025
Сгенерированное ИИ видео с Трампом и Роналду, играющими в футбол
Сгенерированное ИИ видео с Трампом и Роналду, играющими в футбол
в мире, дональд трамп, сша, криштиану роналду
В мире, Дональд Трамп, США, Криштиану Роналду
Трамп опубликовал видео с Роналду, созданное с помощью ИИ

Трамп выложил видео, созданное с помощью ИИ, где он играет в футбол с Роналду

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, где он играет в футбол с известным футболистом Криштиану Роналду в Овальном кабинете.
"Роналду классный парень. Мне понравилась встреча с ним в Белом доме. Действительно умный и крутой", - подписал видеоролик Трамп.
Роналду, выступающий за саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", вместе с невестой Джорджиной Родригес ранее посетил прием, организованный в рамках визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Президент США Дональд Трамп прогулялся с футболистом Криштиану Роналду по территории Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп показал Роналду Белый дом
19 ноября, 18:50
 
В миреДональд ТрампСШАКриштиану Роналду
 
 
