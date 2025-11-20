Трамп поблагодарил "большинство" за оценку его правления

Опрос компании Ipsos и агентства Рейтер ранее выявил, что рейтинг одобрения работы Трампа в ноябре упал до 38%.

Второй президентский срок Трампа начался 20 января. В том же месяце компания Ipsos и агентство Рейтер с опорой на собственный опрос сообщили, что уровень поддержки Трампа при его вступлении в должность составил 47%.