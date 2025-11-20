Трамп поблагодарил "большинство" за оценку его правления

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил "большинство" за оценку начала его второго срока правления как "одного из лучших" на фоне падения рейтинга до самого низкого значения с момента возвращения в Белый дом.
"По мнению большинства, (это - ред.) "один из лучших стартовых десятимесячных периодов президентства в истории США". Спасибо!" - написал Трамп на странице в соцсети Truth Social, при этом не уточнив, кого именно он подразумевает под "большинством".
"По мнению большинства, (это - ред.) "один из лучших стартовых десятимесячных периодов президентства в истории США". Спасибо!" - написал Трамп на странице в соцсети Truth Social, при этом не уточнив, кого именно он подразумевает под "большинством".
Опрос компании Ipsos и агентства Рейтер ранее выявил, что рейтинг одобрения работы Трампа в ноябре упал до 38%.
Второй президентский срок Трампа начался 20 января. В том же месяце компания Ipsos и агентство Рейтер с опорой на собственный опрос сообщили, что уровень поддержки Трампа при его вступлении в должность составил 47%.