Американский сенатор утверждает, что Трамп одобрил санкции против России

"В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение", - цитируется заявление Грэма*.

По данным телеканала, Грэм* уточняет, что Белый дом "около двух часов назад" направил ему заявление о том, что законопроект "был одобрен".