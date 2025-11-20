Американский сенатор утверждает, что Трамп одобрил санкции против России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил законопроект по санкциям против РФ и попросил лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна внести его на рассмотрение, его слова передает телеканал CNN.
Во вторник сенатор-республиканец Линдси Грэм* пообещал движение в вопросе законопроекта о полномочиях Трампа по принятию санкций после того, как американский лидер заявил, что одобряет инициативу.
"В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение", - цитируется заявление Грэма*.
По данным телеканала, Грэм* уточняет, что Белый дом "около двух часов назад" направил ему заявление о том, что законопроект "был одобрен".
Ранее Трамп заявил, что его устраивает инициатива законодателей, а все сотрудничающие с РФ страны должны попасть под ограничения.
* Внесен в список террористов и экстремистов