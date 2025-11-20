Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор утверждает, что Трамп одобрил санкции против России - РИА Новости, 20.11.2025
07:08 20.11.2025
Американский сенатор утверждает, что Трамп одобрил санкции против России
Американский сенатор утверждает, что Трамп одобрил санкции против России
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, джон тьюн, мид кнр, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Джон Тьюн, МИД КНР, Санкции в отношении России
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил законопроект по санкциям против РФ и попросил лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна внести его на рассмотрение, его слова передает телеканал CNN.
Во вторник сенатор-республиканец Линдси Грэм* пообещал движение в вопросе законопроекта о полномочиях Трампа по принятию санкций после того, как американский лидер заявил, что одобряет инициативу.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Трамп готов к продвижению по новым санкциям против России, заявил Грэм*
9 июля, 10:07
"В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение", - цитируется заявление Грэма*.
По данным телеканала, Грэм* уточняет, что Белый дом "около двух часов назад" направил ему заявление о том, что законопроект "был одобрен".
Ранее Трамп заявил, что его устраивает инициатива законодателей, а все сотрудничающие с РФ страны должны попасть под ограничения.
Кремль заявил, что Москва отнеслась бы к такому развитию событий негативно. МИД КНР также выступил против односторонних рестрикций.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Трамп заявил, что ознакомится с антироссийским законопроектом Грэма*
31 мая, 06:02
 
