Трамп анонсировал встречу с мэром Нью-Йорка Мамдани

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани в пятницу, 21 ноября, в Белом доме.
"Мы договорились, что эта встреча состоится в Овальном кабинете в пятницу, 21 ноября", – написал Трамп в соцсети Truth Social, вновь назвав Мамдани "коммунистом".
В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, став самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.
Трамп призывал жителей Нью-Йорка голосовать за Эндрю Куомо и заявлял, что его администрация будет продолжать борьбу с преступностью в городе в случае избрания Мамдани мэром. Трамп неоднократно высказывал угрозы сократить федеральное финансирование города, если Мамдани станет мэром.
Срок его полномочий во главе крупнейшего города США начнется 1 января 2026 года и продлится четыре года.
