Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
"Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по миру между Россией и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками", — отмечает телеканал.
Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта.
При этом остается неясным, как к Киев и его европейские союзники отнесутся к такому плану.
По данным NBC, разработкой занимались спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.