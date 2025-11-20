Рейтинг@Mail.ru
Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 20.11.2025 (обновлено: 08:50 20.11.2025)
Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого... РИА Новости, 20.11.2025
Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине, пишут СМИ

NBC: Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине, передает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
"Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по миру между Россией и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками", — отмечает телеканал.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Остались сутки. Режим Зеленского охватила агония
Вчера, 08:00
Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта.
Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
При этом остается неясным, как к Киев и его европейские союзники отнесутся к такому плану.
По данным NBC, разработкой занимались спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего
18 ноября, 08:00
 
