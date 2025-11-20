Рейтинг@Mail.ru
Принц на триллион — Трамп хочет стать для него Рузвельтом - РИА Новости, 20.11.2025
08:00 20.11.2025
Принц на триллион — Трамп хочет стать для него Рузвельтом
Принц на триллион — Трамп хочет стать для него Рузвельтом
2025
Петр Акопов
Петр Акопов
Принц на триллион — Трамп хочет стать для него Рузвельтом

Петр Акопов
Петр Акопов
Дональд Трамп отвлекся от поглаживания "Южного копья" — плана операций против Венесуэлы — и обдумывания следующего хода на украинском направлении ради того, чтобы принять "чрезвычайно уважаемого давнего хорошего друга". И ничего, что старый друг вдвое его моложе, — зато неизмеримо богаче. Гость пообещал вложить в американскую экономику триллион долларов, а такие суммы пока что обещали только акционеру Илону Маску.
Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман не был в Белом доме семь лет — последний раз он посещал Америку еще до убийства журналиста Хашогги, в причастности к которому его обвиняли. В этот раз он привез с собой футбольную звезду (Роналду играет за саудовский клуб), а увез контракты на F-35 и атомную станцию заодно со статусом главного союзника США вне НАТО. Но самое главное — Трамп уверил лидера богатейшей страны исламского мира в том, что никогда еще она не была в большей безопасности, чем сейчас. Но на Ближнем Востоке безопасности не хватит на всех сразу — и если саудитам ее добавят, то за счет кого?
США и Саудовская Аравия подписали стратегическое оборонное соглашение
Вчера, 04:43
На первый взгляд, главный кандидат тут — Иран, который в этом году подвергся израильским и американским бомбежкам. Шиитский Иран давно уже выставляется главной угрозой для суннитского королевства, хотя до исламской революции отношения двух соседних стран были вполне дружескими, к тому же обе они были близкими союзниками США. Саудиты вообще еще с середины 40-х годов теснейшим образом завязаны с Соединенными Штатами — с тех пор как Рузвельт договорился с королем Абдул-Азизом о "нефти в обмен на безопасность": американцы добывают нефть, гарантируя защиту королевства. При этом защищали его в том числе и от собственных геополитических конкурентов, в частности от русских.
И если у Ирана были нормальные отношения с СССР, то для саудитов Москва была рассадником смуты и революций в исламском мире и главным безбожником, между нашими странами не существовало даже дипломатических отношений.
После 1979-го уже Иран стал нести исламскую революцию в широкие массы и объявил Штаты "большим сатаной", а саудиты остались под американским военным зонтиком. Их помощь воевавшему с Ираном Ираку ни к чему не привела — война завершилась вничью, а вскоре американцы взялись уже за подставившийся в Кувейте Ирак. Его добили в 2003-м — и последствия крушения единого Ирака стали расползаться на весь регион. Саудиты забеспокоились: американские гарантии безопасности привели к тому, что пожар полыхал уже у их границ, а Иран не просто остался невредим, так еще и усилил свои позиции. Что-то не так с американской защитой нашей безопасности, подумали в Эр-Рияде.
Потом была "арабская весна", смута в соседнем — и чрезвычайно важном для саудитов — Йемене, загоревшаяся Сирия, ИГИЛ*. Регион стал американской вотчиной, но это не прибавило безопасности даже столь близкой к Штатам Саудовской Аравии. Понимание этого привело саудитов к решению диверсифицировать свои связи, говоря проще: начать отход от зависимости от США. К 2013 году эта решимость вызрела, а после отказа Соединенных Штатов ударить по Асаду (что было воспринято в Эр-Рияде как предательство) приобрела необратимый характер. Началось сближение с Китаем и Россией, ускорившееся после того, как в 2015-м королем стал Салман, отец принца Мухаммеда.
И Москва, и Пекин были заинтересованы в примирении саудитов с иранцами, потому что хотят выстраивать тесные связи с обоими берегами Персидского залива. А напряженность в отношениях Эр-Рияда и Тегерана выгодна на самом деле только США, точнее даже — их ближневосточному филиалу в виде Израиля. Демонизация Ирана является стержнем всей израильской политики, направленной на оправдание военной агрессии против Ливана, Сирии, да и любой арабской страны, несогласной с израильской гегемонией. Страх перед иранской угрозой, по задумке Нетаньяху, должен был сближать Саудовскую Аравию с Израилем, а самые безумные вашингтонские стратеги даже вынашивали план "ближневосточной НАТО", имевшей бы откровенно антииранскую направленность и включавшей в себя в том числе Израиль с Саудовской Аравией.
Но сама основа этой задумки — "иранская угроза" — была фальшивой, и весной 2023-го саудиты смогли договориться с иранцами о восстановлении дипотношений. Что очень важно — при китайском посредничестве. И уже через полгода случилось нападение ХАМАС из сектора Газа на Израиль. Часто утверждается, что оно было вызвано в том числе и желанием палестинцев сорвать сделку между Израилем и Саудовской Аравией: якобы принц Мухаммед был готов присоединиться к "Авраамовым соглашениям" и установить дипломатические отношения с еврейским государством. Но никаких серьезных свидетельств наличия у саудитов таких планов нет, а признание ими Израиля в условиях полного тупика в решении палестинского вопроса представляется невозможным. И уж тем более оно невозможно сейчас — после того геноцида, что Израиль устроил в Газе.
Да, сейчас Газа будет фактически разделена на две части — на одной продолжится оккупация Израиля, а на вторую будут введены контингенты нескольких исламских стран под руководством США. Деньги на восстановление сектора даст в том числе Саудовская Аравия, однако на планах признания Израиля саудитами можно поставить большой крест. И не только на них: Штаты действительно начинают смену политики в отношении Израиля. Трамп хочет убедить принца Мухаммеда в том, что США, как и 80 лет назад, станут гарантом безопасности королевства — отсюда и контракт на поставку истребителей F-35 (в регионе они сейчас есть только у Израиля), и передача технологий мирного атома. Последнее — это еще и шаг к потенциальному получению атомного оружия: в условиях, когда оно давно уже есть у Израиля и вполне может появиться у Ирана (своими бомбежками Штаты могут вынудить Тегеран отменить самозапрет на производство бомбы), саудиты не будут оставаться в стороне. На американский ядерный щит саудиты не рассчитывают, так что со временем будут делать свой, а пока что заключили оборонный пакт с ядерным исламским Пакистаном. Но все возможные гарантии и оружие у американцев, конечно, возьмут.
То есть Трамп превращается в Рузвельта, а Мухаммед — в своего деда Абдель-Азиза: Саудовской Аравии обещают все, что есть у Штатов в обмен на огромные инвестиции (из доходов от нефти) в США. Вашингтон вновь назначил саудитов "любимой женой" на Ближнем Востоке. За счет Израиля? А что Израиль — никакого Израиля 80 лет назад, когда заключался американо-саудовский пакт, на карте не было.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Иран хочет договариваться с США, заявил Трамп
15 ноября, 03:46
 
