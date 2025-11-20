ВЭБ профинансировал строительство нового терминала аэропорта Мурманска

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объем финансирования ВЭБом строительства нового терминала аэропорта Мурманска, старт работе которого был дан ранее в четверг, составил 1,15 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе госкорпорации.

"Глава правительства Михаил Мишустин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и генеральный директор "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич дали старт работе нового терминала внутренних авиалиний аэропорта города Мурманск, профинансированного госкорпорацией. Открытие прошло по видеосвязи на полях "Транспортной недели" в Москве. Новый терминал стал уже 17-м проектом аэропортовой инфраструктуры и самым северным в портфеле "ВЭБ.РФ", - говорится в релизе.

"Проект реализован в партнерстве со Сбербанком с использованием Фабрики проектного финансирования. Общая его стоимость - 4,7 миллиарда рублей. Объем участия "ВЭБ.РФ" - 1,15 миллиарда рублей", - сообщается в материалах.

Отмечается, что аэропорт Мурманска - главный транспортный узел, связывающий Заполярье с остальной частью РФ и миром.

"С учетом географической специфики региона он зачастую выступает самым быстрым средством связи между удаленными населенными пунктами субъекта и центральными частями России. Арктический воздушный хаб имеет стратегическое значение для реализации ТТК (Трансарктический транспортный коридор - ред.), является экономическим и туристическим драйвером развития региона – служит воздушными воротами для приезжающих посмотреть северное сияние, посетить Териберку и покататься на лыжах", - указывается в сообщении.

По словам Шувалова, после ввода в эксплуатацию нового терминала аэропорт Мурманска выйдет на пропускную способность в 3 миллиона пассажиров ежегодно. "Мурманск – ключевой элемент Трансарктического транспортного коридора. Новый аэропорт позволит повысить транспортную связанность арктических регионов, их доступность для российских и зарубежных туристов", - приводится в релизе его комментарий.

Новый терминал по дизайну напоминает Хибинские горы. Общая площадь - 7 065 квадратных метров. Ожидается, что он повысит пропускную способность в 2 раза - до 400 пассажиров в час. В отличии от старого, новый терминал будет оборудован двумя телескопическими трапами для комфортной посадки и высадки пассажиров, особенно в холодное время года.

Сейчас из аэропорта Мурманска регулярные рейсы выполняют "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", "Икар", Red Wings ("Северный ветер"), Smartavia, Nordwind и Pegas Fly.

Отмечается, что при финансовой поддержке госкорпорации построены уже 17 аэропортовых терминалов по всей стране - в Москве ("Шереметьево", D), Санкт-Петербурге, Владивостоке, Саратове, Сочи, Хабаровске, Екатеринбурге, Новом Уренгое, Новосибирске, Магадане, Самаре, Воронеже, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Минводах и Мурманске.