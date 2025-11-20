Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ профинансировал строительство нового терминала аэропорта Мурманска
18:10 20.11.2025 (обновлено: 20:42 20.11.2025)
ВЭБ профинансировал строительство нового терминала аэропорта Мурманска
ВЭБ профинансировал строительство нового терминала аэропорта Мурманска
экономика
мурманск
Новости
экономика, мурманск
Экономика, Мурманск
ВЭБ профинансировал строительство нового терминала аэропорта Мурманска

ВЭБ выделил 1,15 млрд рублей на строительство терминала аэропорта Мурманска

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкНовый терминал аэропорта Мурманска
Новый терминал аэропорта Мурманска - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
Перейти в медиабанк
Новый терминал аэропорта Мурманска
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объем финансирования ВЭБом строительства нового терминала аэропорта Мурманска, старт работе которого был дан ранее в четверг, составил 1,15 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе госкорпорации.
"Глава правительства Михаил Мишустин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и генеральный директор "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич дали старт работе нового терминала внутренних авиалиний аэропорта города Мурманск, профинансированного госкорпорацией. Открытие прошло по видеосвязи на полях "Транспортной недели" в Москве. Новый терминал стал уже 17-м проектом аэропортовой инфраструктуры и самым северным в портфеле "ВЭБ.РФ", - говорится в релизе.
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Москве пройдет Инфраструктурный конгресс "Развивай.РФ"
19 ноября, 18:19
"Проект реализован в партнерстве со Сбербанком с использованием Фабрики проектного финансирования. Общая его стоимость - 4,7 миллиарда рублей. Объем участия "ВЭБ.РФ" - 1,15 миллиарда рублей", - сообщается в материалах.
Отмечается, что аэропорт Мурманска - главный транспортный узел, связывающий Заполярье с остальной частью РФ и миром.
"С учетом географической специфики региона он зачастую выступает самым быстрым средством связи между удаленными населенными пунктами субъекта и центральными частями России. Арктический воздушный хаб имеет стратегическое значение для реализации ТТК (Трансарктический транспортный коридор - ред.), является экономическим и туристическим драйвером развития региона – служит воздушными воротами для приезжающих посмотреть северное сияние, посетить Териберку и покататься на лыжах", - указывается в сообщении.
По словам Шувалова, после ввода в эксплуатацию нового терминала аэропорт Мурманска выйдет на пропускную способность в 3 миллиона пассажиров ежегодно. "Мурманск – ключевой элемент Трансарктического транспортного коридора. Новый аэропорт позволит повысить транспортную связанность арктических регионов, их доступность для российских и зарубежных туристов", - приводится в релизе его комментарий.
Новый терминал по дизайну напоминает Хибинские горы. Общая площадь - 7 065 квадратных метров. Ожидается, что он повысит пропускную способность в 2 раза - до 400 пассажиров в час. В отличии от старого, новый терминал будет оборудован двумя телескопическими трапами для комфортной посадки и высадки пассажиров, особенно в холодное время года.
Сейчас из аэропорта Мурманска регулярные рейсы выполняют "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", "Икар", Red Wings ("Северный ветер"), Smartavia, Nordwind и Pegas Fly.
Отмечается, что при финансовой поддержке госкорпорации построены уже 17 аэропортовых терминалов по всей стране - в Москве ("Шереметьево", D), Санкт-Петербурге, Владивостоке, Саратове, Сочи, Хабаровске, Екатеринбурге, Новом Уренгое, Новосибирске, Магадане, Самаре, Воронеже, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Минводах и Мурманске.
"Общий пассажиропоток – около 116 миллионов пассажиров в год. Сейчас строительство аэропортовой инфраструктуры с участием "ВЭБ.РФ" ведется в пяти городах. На рассмотрении - 12 перспективных проектов на 176 миллиардов рублей", - сообщается в материалах.
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ВЭБ представил подходы к выпуску концессионных облигаций
18 ноября, 18:30
 
Экономика
 
 
