Новый терминал аэропорта в Мурманске даст новый импульс экономике

МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Новый терминал аэропорта, открывшийся в Мурманске в четверг, станет мощным импульсом для роста экономики и повышения качества жизни на Севере, отметил губернатор региона Андрей Чибис.

В четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме телемоста торжественно открыл первую очередь нового аэровокзального комплекса в столице Арктики с площадки выставки "Транспортная неделя – 2025".

"Новый терминал аэропорта – мощный импульс для роста экономики и качества жизни на Севере, еще один шаг к тому, чтобы Мурманская область была более современной и комфортной, а людям хотелось на Севере жить", - сказал Чибис.

Строительство терминала внутренних воздушных линий аэропорта Мурманска начато в 2023 году, завершено в 2025-м. Общая стоимость проекта - 4,7 миллиарда рублей. Финансирование предоставлено в форме синдицированного кредита от ВЭБ.РФ и Сбербанка. Площадь терминала – 7,5 тысячи м², пропускная способность – до 400 пассажиров в час (старого терминала – 200 пассажиров в час). Фасад воплощает образ Хибин – крупнейшего горного массива на Кольском полуострове, с элементами, имитирующими северное сияние.

"Прежде всего важно, как терминал оценят жители Мурманской области и гости региона. Главное, чтобы он был удобен пассажирам. Чтобы как можно больше людей хотели провести время – отдохнуть или поработать на Арктической территории", - отметил вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

По мнению министра по развитию дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, проекты строительства новой аэропортовой инфраструктуры вносят важный вклад в повышение доступности Арктики, интерес к которой у российских и зарубежных туристов растет. В прошлом году турпоток в Арктику вырос на 7% – до 1,3 миллиона человек. В этом году ожидается 1,5 миллиона туристов.

"Северный туризм становится все более привлекательным. Разработанными по поручению президента России планами развития опорных населенных пунктов Арктики предусмотрены проекты строительства и модернизации аэропортовой инфраструктуры в Хибинах, Нарьян-Маре, Тикси, на Чукотке, в Воркуте. Транспорт и логистика – в числе приоритетных направлений обновления и развития опорных арктических городов", – подчеркнул Чекунков.

Как подчеркнул глава региона, для Мурманской области аэропорт – мощный драйвер развития. Все больше гостей приезжают в Мурманскую область за северным сиянием, арктическими маршрутами, уникальной природой. Новый терминал позволит этот интерес кратно увеличить. "Строительство терминала, увеличение пропускной способности и комплексная модернизация аэропорта создают прочный фундамент для дальнейшего роста экономики региона", - сказал Чибис.