Новый терминал аэропорта в Мурманске даст новый импульс экономике
Мурманская область
 
16:57 20.11.2025 (обновлено: 20:48 20.11.2025)
Новый терминал аэропорта в Мурманске даст новый импульс экономике
мурманская область
андрей чибис
мурманск
андрей чибис, мурманск
Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск
МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Новый терминал аэропорта, открывшийся в Мурманске в четверг, станет мощным импульсом для роста экономики и повышения качества жизни на Севере, отметил губернатор региона Андрей Чибис.
В четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме телемоста торжественно открыл первую очередь нового аэровокзального комплекса в столице Арктики с площадки выставки "Транспортная неделя – 2025".
"Новый терминал аэропорта – мощный импульс для роста экономики и качества жизни на Севере, еще один шаг к тому, чтобы Мурманская область была более современной и комфортной, а людям хотелось на Севере жить", - сказал Чибис.
Строительство терминала внутренних воздушных линий аэропорта Мурманска начато в 2023 году, завершено в 2025-м. Общая стоимость проекта - 4,7 миллиарда рублей. Финансирование предоставлено в форме синдицированного кредита от ВЭБ.РФ и Сбербанка. Площадь терминала – 7,5 тысячи м², пропускная способность – до 400 пассажиров в час (старого терминала – 200 пассажиров в час). Фасад воплощает образ Хибин – крупнейшего горного массива на Кольском полуострове, с элементами, имитирующими северное сияние.
"Прежде всего важно, как терминал оценят жители Мурманской области и гости региона. Главное, чтобы он был удобен пассажирам. Чтобы как можно больше людей хотели провести время – отдохнуть или поработать на Арктической территории", - отметил вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
По мнению министра по развитию дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, проекты строительства новой аэропортовой инфраструктуры вносят важный вклад в повышение доступности Арктики, интерес к которой у российских и зарубежных туристов растет. В прошлом году турпоток в Арктику вырос на 7% – до 1,3 миллиона человек. В этом году ожидается 1,5 миллиона туристов.
"Северный туризм становится все более привлекательным. Разработанными по поручению президента России планами развития опорных населенных пунктов Арктики предусмотрены проекты строительства и модернизации аэропортовой инфраструктуры в Хибинах, Нарьян-Маре, Тикси, на Чукотке, в Воркуте. Транспорт и логистика – в числе приоритетных направлений обновления и развития опорных арктических городов", – подчеркнул Чекунков.
Как подчеркнул глава региона, для Мурманской области аэропорт – мощный драйвер развития. Все больше гостей приезжают в Мурманскую область за северным сиянием, арктическими маршрутами, уникальной природой. Новый терминал позволит этот интерес кратно увеличить. "Строительство терминала, увеличение пропускной способности и комплексная модернизация аэропорта создают прочный фундамент для дальнейшего роста экономики региона", - сказал Чибис.
Маршрутная сеть аэропорта связывает Мурманск с Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Архангельском, Казанью, Екатеринбургом, Череповцом, Нижним Новгородом, Сочи, Минском (Белоруссия).
17 ноября, 09:59
Власти Мурманской области планируют повышать уровень арктического форума
17 ноября, 09:59
 
Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск
 
 
