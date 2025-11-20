Рейтинг@Mail.ru
Украинская разведка доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР
07:55 20.11.2025
Украинская разведка доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР
Украинская разведка доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР
Украинская разведка с помощью беспилотников доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР, чтобы тот использовал ее для терактов, сообщила ФСБ России.
донецкая народная республика
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украинская разведка доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР

Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинская разведка с помощью беспилотников доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР, чтобы тот использовал ее для терактов, сообщила ФСБ России.
ФСБ сообщила, что задержала жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ. По информации спецслужбы, злоумышленник установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины посредством мессенджера Telegram.
"Получал взрывчатые вещества, которые доставлялись беспилотниками на территорию ДНР, после чего хранил их у себя дома для последующего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении.
Задержание пособницы украинских спецслужб в Санкт-Петербурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Петербурге задержали пособницу Украины, помогавшую готовить теракты
26 июня, 08:47
 
