Украинская разведка доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинская разведка с помощью беспилотников доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР, чтобы тот использовал ее для терактов, сообщила ФСБ России.

"Получал взрывчатые вещества, которые доставлялись беспилотниками на территорию ДНР, после чего хранил их у себя дома для последующего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении.