ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Минобороны - РИА Новости, 20.11.2025
07:47 20.11.2025 (обновлено: 08:44 20.11.2025)
ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Минобороны
ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Минобороны - РИА Новости, 20.11.2025
ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Минобороны
Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на высокопоставленного офицера Минобороны по заданию украинских спецслужб. РИА Новости, 20.11.2025
2025
Кадры задержания агента Киева, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны
ФСБ показала кадры задержания агента Киева, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны. Тот раскрыл детали планировавшегося теракта и признался, что украинские спецслужбы пообещали ему $5 тысяч. 🔹 Подписаться на РИА Новости
ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Минобороны

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на офицера Минобороны жителя ДНР

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на высокопоставленного офицера Минобороны по заданию украинских спецслужб.
"Задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в сообщении.
По данным службы, мужчина связывался с представителем ГУР Минобороны Украины через Telegram. С помощью беспилотников ему доставили взрывчатку, которую он хранил у себя дома. Для покушения на офицера агенту передали две упаковки с бутылками британского пива. По результатам исследований, в них содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут. Пособника Украины поймали в момент передачи бутылок. Как он рассказал, представитель ГУР обещал ему за убийство пять тысяч долларов.
ФСБ предупредила россиян, что Киев активно продолжает искать в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Лица, согласившиеся сотрудничать со спецслужбами, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут суровое наказание, добавили там.
