ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Минобороны

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на высокопоставленного офицера Минобороны по заданию украинских спецслужб.
"Задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в сообщении.
По данным службы, мужчина связывался с представителем ГУР Минобороны Украины через Telegram. С помощью беспилотников ему доставили взрывчатку, которую он хранил у себя дома. Для покушения на офицера агенту передали две упаковки с бутылками британского пива. По результатам исследований, в них содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут. Пособника Украины поймали в момент передачи бутылок. Как он рассказал, представитель ГУР обещал ему за убийство пять тысяч долларов.
ФСБ предупредила россиян, что Киев активно продолжает искать в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Лица, согласившиеся сотрудничать со спецслужбами, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут суровое наказание, добавили там.
