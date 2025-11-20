https://ria.ru/20251120/tekhinventarizatsiya-2056276619.html
Бюро технической инвентаризации Подмосковья обслужило 61 858 клиентов
Бюро технической инвентаризации Подмосковья обслужило 61 858 клиентов
Бюро технической инвентаризации Подмосковья обслужило 61 858 клиентов
За первые десять месяцев 2025 года услугами бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области воспользовались 61 858 граждан и организаций
Бюро технической инвентаризации Подмосковья обслужило 61 858 клиентов
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. За первые десять месяцев 2025 года услугами бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области воспользовались 61 858 граждан и организаций, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
"БТИ оказывает широкий спектр услуг, связанных с объектами недвижимости, включая выдачу необходимых документов, проведение технической инвентаризации, кадастровых и геодезических работ, разработку проектной документации и оценку стоимости объектов", — приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова.
Он указал, что учреждение готовит документы гражданам для регистрации права собственности, согласования перепланировки жилья и решения имущественных споров. На сегодняшний день БТИ предлагает жителям 15 видов услуг, пять из которых доступны в онлайн-формате.
"За десять месяцев текущего года услугами учреждения воспользовались 61 858 жителей и юридических лиц", — подчеркнул глава ведомства.
Самым популярным запросом с начала года стала подготовка технического плана объекта недвижимости — эту услугу заказали почти 11 тысяч раз. На втором месте по востребованности оказалась подготовка технического паспорта с более чем 10 тысячами обращений. Замыкает тройку лидеров услуга по межеванию земельных участков и подготовке межевого плана — свыше 5,6 тысячи заказов.