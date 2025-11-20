Рейтинг@Mail.ru
Бюро технической инвентаризации Подмосковья обслужило 61 858 клиентов - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:04 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/tekhinventarizatsiya-2056276619.html
Бюро технической инвентаризации Подмосковья обслужило 61 858 клиентов
Бюро технической инвентаризации Подмосковья обслужило 61 858 клиентов - РИА Новости, 20.11.2025
Бюро технической инвентаризации Подмосковья обслужило 61 858 клиентов
За первые десять месяцев 2025 года услугами бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области воспользовались 61 858 граждан и организаций, сообщает... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:04:00+03:00
2025-11-20T13:04:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
бти
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100575/27/1005752708_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e87b1325c760cc6b9fa289492f7efc5f.jpg
https://ria.ru/20251120/konservy-2056232669.html
https://ria.ru/20251120/festival-2056260180.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100575/27/1005752708_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c7241ebd07b4e0056954b213985cbab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), бти
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), БТИ
Бюро технической инвентаризации Подмосковья обслужило 61 858 клиентов

Бюро техинвентаризации Подмосковья обслужило 61 858 клиентов за девять месяцев

© Fotolia / ldprod Подсчет денежных средств
Подсчет денежных средств - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Fotolia / ldprod
Подсчет денежных средств. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. За первые десять месяцев 2025 года услугами бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области воспользовались 61 858 граждан и организаций, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
"БТИ оказывает широкий спектр услуг, связанных с объектами недвижимости, включая выдачу необходимых документов, проведение технической инвентаризации, кадастровых и геодезических работ, разработку проектной документации и оценку стоимости объектов", — приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова.
Соленые огурцы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Выпуск плодоовощных консервов в Подмосковье вырос на 9,8%
Вчера, 10:52
Он указал, что учреждение готовит документы гражданам для регистрации права собственности, согласования перепланировки жилья и решения имущественных споров. На сегодняшний день БТИ предлагает жителям 15 видов услуг, пять из которых доступны в онлайн-формате.
"За десять месяцев текущего года услугами учреждения воспользовались 61 858 жителей и юридических лиц", — подчеркнул глава ведомства.
Самым популярным запросом с начала года стала подготовка технического плана объекта недвижимости — эту услугу заказали почти 11 тысяч раз. На втором месте по востребованности оказалась подготовка технического паспорта с более чем 10 тысячами обращений. Замыкает тройку лидеров услуга по межеванию земельных участков и подготовке межевого плана — свыше 5,6 тысячи заказов.
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Первый фестиваль фигурного катания пройдет в Московской области
Вчера, 12:25
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БТИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала