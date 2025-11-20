Бюро технической инвентаризации Подмосковья обслужило 61 858 клиентов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. За первые десять месяцев 2025 года услугами бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области воспользовались 61 858 граждан и организаций, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"БТИ оказывает широкий спектр услуг, связанных с объектами недвижимости, включая выдачу необходимых документов, проведение технической инвентаризации, кадастровых и геодезических работ, разработку проектной документации и оценку стоимости объектов", — приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова.

Он указал, что учреждение готовит документы гражданам для регистрации права собственности, согласования перепланировки жилья и решения имущественных споров. На сегодняшний день БТИ предлагает жителям 15 видов услуг, пять из которых доступны в онлайн-формате.

"За десять месяцев текущего года услугами учреждения воспользовались 61 858 жителей и юридических лиц", — подчеркнул глава ведомства.