В Москве и Петербурге покажут спектакли от Театра будущего Лилии Тим

МОСКВА, 20 ноя - Театр Будущего Лилии Тим. Театр будущего Лилии Тим представил спектакли, которые пройдут в новогодние праздники на площадках в Москве и Санкт-Петербурге.

В шоу используются динамические спецэффекты: криодым, лазеры, проекции в воздухе, фейерверк конфетти. В сюжет на протяжении всей сказки внедрены акробатические трюки, иллюзионные номера и зрелищные образы.

Также в спектакле много взаимодействия с публикой. В повествование включен весь зал. А некоторые зрители даже смогут оказаться на сцене вместе с артистами и повлиять на ход истории.

"Когда я была маленькая, то мечтала жить в сказке. Когда я стала большая, то поняла, что сказку мы создаем сами. Было время, когда я считала, что чудо – это проделки взрослых, теперь я взрослая и знаю, что чудо – это дети. Открою тебе секрет: родитель, расти в ребенке оптимиста, ведь какая ему выпадет судьба известно одному Господу Богу, а то, как он отнесется к испытаниям, зависит от тебя!" – сказала создатель и режиссер Театра Будущего Лилия Тим.

Новогоднее магическое шоу "Тайна зеркальных иллюзий" – это магическое иллюзионное фэнтэзи. В ремейке шоу "Тайна Лунозавра" есть сложнейшие иллюзионы, трюки и секретные фокусы.

Действие разворачивается в таинственном зеркальном цирке. Каждый, кто попадает туда, теряет первозданный вид и обретает зеркальный облик. Спасти животных и развеять колдовские чары мистификатора Джокера предстоит главным героям – подросткам Леве и Лу. Вместе со зрителями они пройдут сквозь собственное отражение, станут участниками циркового представления, а в финале сразятся с зеркальным драконом и узнают тайну лунного дракона.

Также пройдут показы новогоднего шоу "Слеза дракона". Эта запутанная история разворачивается в замке, который заточен в хрусталь. Когда-то здесь жили драконы, но роковая встреча принца королевства с черно-белым магом погубила их. Таинственный бал-маскарад обернется захватывающим поединком между злом и добром. Финалом станет шахматная партия, которая определит судьбу героев.

Новогодняя версия будет у шоу "Лунозавр в космосе". У посетителей будет возможность познакомиться с жителями других планет и узнать об их фауне, флоре и личных отношениях. Космонавт Лева и его спутница, лунная девочка Лу, не видели друг друга несколько световых лет. Мальчик с Земли отправляется навестить свою подругу, но во время полета корабль терпит крушение. Герои проходят испытания при помощи знаний и фактов из астрономии. Они столкнутся с разъяренной черной дырой, величественным Сатурном, властным Марсом и его спутниками – Страхом и Ужасом.

В рамках новогодней версии шоу-спектакля "Яйцо Динозавра" гости смогут отправиться в экспедицию в прошлое и увидеть ДедаЗавра Мороза – динозавра, облаченного в праздничную шубу и шапку. Однако также в древнем заповеднике водятся и опасные животные-гиганты: саблезубая тигровая шестиметровая бабочка, ядовитая хищная мухоловка, радиоактивные мухи с человеческий рост и ужасающе-красивая змея. Это захватывающее фантастическое приключение для всей семьи, которое даст фору любым американским горкам.