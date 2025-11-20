Эксперт рассказал, как сэкономить на счетах за электричество зимой

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сэкономить на счетах за электричество в зимний период, когда увеличивается потребление электроэнергии, можно за счет ночных тарифов, рассказал РИА Новости замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ на базе МГУ Тимофей Воронин.

"Независимо от времени года, выгоднее пользоваться электроэнергией по более дешевым тарифам. Так, например, утром и вечером электроэнергия из-за пиковых часов нагрузки дороже, а ночью и в выходные дни - дешевле. Поэтому лучше заряжать устройства или накопители энергии, если таковые имеются, ночью", - пояснил он.

Эксперт также добавил, что зимой следует заменить обычные лампы на энергосберегающие. "Несмотря на то, что данные лампы дороже обычных ламп накаливания, они имеют ряд преимуществ. Во-первых, значительно более долгий срок службы, так, энергосберегающие лампы могут не перегорать в течение нескольких лет. Во-вторых, использование таких ламп тратит меньше электроэнергии, что позволяет добиться экономии при оплате счетов", - объяснил Воронин.