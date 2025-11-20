Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении законопроект о разрешении на работу таксистам - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/taksi-2056382910.html
Госдума приняла в I чтении законопроект о разрешении на работу таксистам
Госдума приняла в I чтении законопроект о разрешении на работу таксистам - РИА Новости, 20.11.2025
Госдума приняла в I чтении законопроект о разрешении на работу таксистам
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить перевозчикам в такси и водителям оформлять разрешение на... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:39:00+03:00
2025-11-20T17:39:00+03:00
общество
россия
владимир путин
игорь игошин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/40/1525964002_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_4f99b0c47dcce61e4fe7be2242bedd4b.jpg
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002909587.html
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006220922.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/40/1525964002_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_cdcf7fe2c99e135a15d973b0b7187ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, игорь игошин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Игорь Игошин, Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении законопроект о разрешении на работу таксистам

ГД одобрила в I чтении проект об оформлении таксистам лицензии по месту работы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить перевозчикам в такси и водителям оформлять разрешение на осуществление деятельности по месту работы, а не по месту регистрации.
В сопроводительных документах сказано, что в случае, если заявитель является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, разрешение предоставляется уполномоченным органом субъекта РФ, на территории которого ведется деятельность по перевозкам пассажиров и багажа легковым такси вне зависимости от места нахождения (места жительства) заявителя.
Водитель такси - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Госдуму внесли проект о детских креслах в такси
4 марта, 10:31
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство устанавливает норму, согласно которой разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси выдается исключительно уполномоченным органом субъекта РФ, на территории которого расположено место нахождения (место жительства) заявителя.
По мнению авторов инициативы, устранение административного барьера получения разрешения исключительно по месту постоянной регистрации будет способствовать целям удовлетворения пассажирского спроса на услуги такси и сбалансированности рынка труда.
Кроме того, депутаты отмечают, что законопроект будет способствовать достижению целей, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным, а именно поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также развитию инструментов занятости населения.
Как рассказал журналистам первый заместитель комитета Госдуме по защите конкуренции Игорь Игошин, в настоящее время многие водители такси переходят в статус самозанятых, так как это удобный и справедливый налоговый режим, однако действующий федеральный закон позволяет получить разрешение на деятельность такси только по месту постоянной регистрации.
"То есть, гражданин, зарегистрированный на территории другого субъекта, не может работать таксистом в том регионе, где реально проживает. При этом, надо понимать, что причины его переезда могут быть самые разные - человек едет жить и работать туда, где он более востребован, или принимает решение о переезде по семейным обстоятельствам. Граждане нашей страны при межрегиональном передвижении не ограничены в своих правах на труд, образование, медицинскую помощь в зависимости от места постоянной или временной регистрации. Но оказалось, что это почему-то не касается тех, кто хочет работать таксистом. На наш взгляд, это несправедливо, и требует исправления", - добавил депутат.
Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
ГД отклонила проект об экзамене для мигрантов для работы в такси
20 марта, 15:09
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинИгорь ИгошинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала