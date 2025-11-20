Госдума приняла в I чтении законопроект о разрешении на работу таксистам

"То есть, гражданин, зарегистрированный на территории другого субъекта, не может работать таксистом в том регионе, где реально проживает. При этом, надо понимать, что причины его переезда могут быть самые разные - человек едет жить и работать туда, где он более востребован, или принимает решение о переезде по семейным обстоятельствам. Граждане нашей страны при межрегиональном передвижении не ограничены в своих правах на труд, образование, медицинскую помощь в зависимости от места постоянной или временной регистрации. Но оказалось, что это почему-то не касается тех, кто хочет работать таксистом. На наш взгляд, это несправедливо, и требует исправления", - добавил депутат.