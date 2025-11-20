Госдума приняла в I чтении законопроект о разрешении на работу таксистам

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить перевозчикам в такси и водителям оформлять разрешение на осуществление деятельности по месту работы, а не по месту регистрации.
В сопроводительных документах сказано, что в случае, если заявитель является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, разрешение предоставляется уполномоченным органом субъекта РФ, на территории которого ведется деятельность по перевозкам пассажиров и багажа легковым такси вне зависимости от места нахождения (места жительства) заявителя.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство устанавливает норму, согласно которой разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси выдается исключительно уполномоченным органом субъекта РФ, на территории которого расположено место нахождения (место жительства) заявителя.
По мнению авторов инициативы, устранение административного барьера получения разрешения исключительно по месту постоянной регистрации будет способствовать целям удовлетворения пассажирского спроса на услуги такси и сбалансированности рынка труда.
Кроме того, депутаты отмечают, что законопроект будет способствовать достижению целей, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным, а именно поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также развитию инструментов занятости населения.
Как рассказал журналистам первый заместитель комитета Госдуме по защите конкуренции Игорь Игошин, в настоящее время многие водители такси переходят в статус самозанятых, так как это удобный и справедливый налоговый режим, однако действующий федеральный закон позволяет получить разрешение на деятельность такси только по месту постоянной регистрации.
"То есть, гражданин, зарегистрированный на территории другого субъекта, не может работать таксистом в том регионе, где реально проживает. При этом, надо понимать, что причины его переезда могут быть самые разные - человек едет жить и работать туда, где он более востребован, или принимает решение о переезде по семейным обстоятельствам. Граждане нашей страны при межрегиональном передвижении не ограничены в своих правах на труд, образование, медицинскую помощь в зависимости от места постоянной или временной регистрации. Но оказалось, что это почему-то не касается тех, кто хочет работать таксистом. На наш взгляд, это несправедливо, и требует исправления", - добавил депутат.