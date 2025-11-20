Рейтинг@Mail.ru
Главком ВСУ Сырский отчитался перед немецким генералом о ситуации на фронте - РИА Новости, 20.11.2025
23:43 20.11.2025
Главком ВСУ Сырский отчитался перед немецким генералом о ситуации на фронте
Главком ВСУ Сырский отчитался перед немецким генералом о ситуации на фронте - РИА Новости, 20.11.2025
Главком ВСУ Сырский отчитался перед немецким генералом о ситуации на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что встретился с генеральным инспектором бундесвера генералом Карстеном Бройером и отчитался о ситуации на фронте. РИА Новости, 20.11.2025
в мире, украина, россия, сша, александр сырский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, бундесвер германии
В мире, Украина, Россия, США, Александр Сырский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Бундесвер Германии
Главком ВСУ Сырский отчитался перед немецким генералом о ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский отчитался перед генералом бундесвера о ситуации на фронте

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что встретился с генеральным инспектором бундесвера генералом Карстеном Бройером и отчитался о ситуации на фронте.
"Встретился с генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Бройером… Рассказал о текущей ситуации в районах ведения боевых действий… Приоритетом остается укрепление воздушного щита нашего государства", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Делегация ВСУ отчиталась перед британским генералом о ситуации на фронте
19 ноября, 19:29
Сырский ранее признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Герасимов докладывает Путину об освобождении Купянска - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил Герасимов
Вчера, 21:37
 
В миреУкраинаРоссияСШААлександр СырскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОБундесвер Германии
 
 
