Главком ВСУ Сырский отчитался перед немецким генералом о ситуации на фронте

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что встретился с генеральным инспектором бундесвера генералом Карстеном Бройером и отчитался о ситуации на фронте.
"Встретился с генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Бройером… Рассказал о текущей ситуации в районах ведения боевых действий… Приоритетом остается укрепление воздушного щита нашего государства", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Сырский ранее признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.