ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Калужская область отправила на СВО восемь автомобилей, большая часть из которых - высокой проходимости, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"При поддержке Народного фронта и его партнеров восемь автомобилей, в основном – высокой проходимости – передаем в подразделения, где служат калужане. Эта техника нужна для эвакуации раненых, подвоза необходимых для выполнения боевых задач грузов", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил Народный фронт, волонтеров, бизнесменов и других людей, участвующих в сборе грузов для бойцов СВО.