https://ria.ru/20251120/svo-2056417299.html
Калужская область отправила на СВО восемь автомобилей
Калужская область отправила на СВО восемь автомобилей - РИА Новости, 20.11.2025
Калужская область отправила на СВО восемь автомобилей
Калужская область отправила на СВО восемь автомобилей, большая часть из которых - высокой проходимости, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:46:00+03:00
2025-11-20T19:46:00+03:00
2025-11-20T19:46:00+03:00
надежные люди
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
https://ria.ru/20251120/svo-2056346136.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша
Надежные люди, Калужская область, Владислав Шапша
Калужская область отправила на СВО восемь автомобилей
Калужская область отправила на СВО восемь автомобилей высокой проходимости
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Калужская область отправила на СВО восемь автомобилей, большая часть из которых - высокой проходимости, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"При поддержке Народного фронта и его партнеров восемь автомобилей, в основном – высокой проходимости – передаем в подразделения, где служат калужане. Эта техника нужна для эвакуации раненых, подвоза необходимых для выполнения боевых задач грузов", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил Народный фронт, волонтеров, бизнесменов и других людей, участвующих в сборе грузов для бойцов СВО.
"Знаю, что многие ветераны, вернувшись домой с фронта, помогают своим боевым товарищам и их близким. Среди них – участники программы "Герои Земли Калужской". Эта поддержка идет по всем направлениям. В том числе реабилитация, адаптация, содействие в трудоустройстве. А также в решении житейских насущных вопросов", - подчеркнул Шапша.