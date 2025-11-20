Рейтинг@Mail.ru
Калужская область отправила на СВО восемь автомобилей
19:46 20.11.2025
Калужская область отправила на СВО восемь автомобилей
Калужская область отправила на СВО восемь автомобилей, большая часть из которых - высокой проходимости, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:46:00+03:00
2025-11-20T19:46:00+03:00
надежные люди
калужская область
владислав шапша
калужская область, владислав шапша
Надежные люди, Калужская область, Владислав Шапша
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Калужская область отправила на СВО восемь автомобилей, большая часть из которых - высокой проходимости, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"При поддержке Народного фронта и его партнеров восемь автомобилей, в основном – высокой проходимости – передаем в подразделения, где служат калужане. Эта техника нужна для эвакуации раненых, подвоза необходимых для выполнения боевых задач грузов", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил Народный фронт, волонтеров, бизнесменов и других людей, участвующих в сборе грузов для бойцов СВО.
"Знаю, что многие ветераны, вернувшись домой с фронта, помогают своим боевым товарищам и их близким. Среди них – участники программы "Герои Земли Калужской". Эта поддержка идет по всем направлениям. В том числе реабилитация, адаптация, содействие в трудоустройстве. А также в решении житейских насущных вопросов", - подчеркнул Шапша.
Люди, помогающие участникам СВО, есть в каждом населенном пункте Алтая
Люди, помогающие участникам СВО, есть в каждом населенном пункте Алтая
Надежные людиКалужская областьВладислав Шапша
 
 
