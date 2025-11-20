https://ria.ru/20251120/svo-2056349090.html
Более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей передали на СВО
Более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей передали на СВО
Более 5,5 тысячи машин, конфискованных за повторное управление в состоянии опьянения, передали в зону СВО, сообщила Генеральная прокуратура. РИА Новости, 20.11.2025
Более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей передали на СВО
