Более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей передали на СВО

"Благодаря совместной работе прокуроров с иными заинтересованными ведомствами за 2,5 года обеспечена полноценная работа института конфискации автомобилей у водителей, управляющих в состоянии опьянения, либо без прав", — говорится в публикации.

Всего по делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения изъяли свыше 33 тысяч автомобилей. Более 5,5 тысячи из них отправили в зону СВО, 146 — на развитие новых регионов, еще 19 передали в МЧС.