Более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей передали на СВО
17:01 20.11.2025 (обновлено: 19:17 20.11.2025)
Более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей передали на СВО
Более 5,5 тысячи машин, конфискованных за повторное управление в состоянии опьянения, передали в зону СВО, сообщила Генеральная прокуратура. РИА Новости, 20.11.2025
Более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей передали на СВО

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более 5,5 тысячи машин, конфискованных за повторное управление в состоянии опьянения, передали в зону СВО, сообщила Генеральная прокуратура.
"Благодаря совместной работе прокуроров с иными заинтересованными ведомствами за 2,5 года обеспечена полноценная работа института конфискации автомобилей у водителей, управляющих в состоянии опьянения, либо без прав", — говорится в публикации.
Всего по делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения изъяли свыше 33 тысяч автомобилей. Более 5,5 тысячи из них отправили в зону СВО, 146 — на развитие новых регионов, еще 19 передали в МЧС.
В ведомстве также отметили, что в 2024 году количество случаев нетрезвого вождения уменьшилось на 15%. В 2025-м тенденция снижения продолжается.
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения
16 октября, 05:14
 
