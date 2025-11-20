Рейтинг@Mail.ru
"Массово сдаются". СМИ сообщили Киеву плохие новости о ситуации в зоне СВО
15:56 20.11.2025 (обновлено: 16:43 20.11.2025)
"Массово сдаются". СМИ сообщили Киеву плохие новости о ситуации в зоне СВО
"Массово сдаются". СМИ сообщили Киеву плохие новости о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 20.11.2025
"Массово сдаются". СМИ сообщили Киеву плохие новости о ситуации в зоне СВО
Покупка французских истребителей Rafale не изменит положение Украины на фронте, пишет infoBRICS. РИА Новости, 20.11.2025
"Массово сдаются". СМИ сообщили Киеву плохие новости о ситуации в зоне СВО

InfoBRICS: покупка истребителей Rafale не изменит положение Украины на фронте

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Покупка французских истребителей Rafale не изменит положение Украины на фронте, пишет infoBRICS.
"Попытки украинских властей изменить баланс сил, закупая западноевропейское оружие, в частности самолеты Rafale, не дадут Зеленскому и ВСУ преимущества в небе", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Париже - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Западе рассказали, как договор Зеленского и Макрона обернулся конфузом
18 ноября, 19:45
Автор статьи подчеркнул, что аналитики скептически восприняли данное соглашение, — в частности, из-за того, что российские системы ПВО и истребители способны успешно отразить атаки, предпринимаемые при помощи французского оружия.
Отмечается, что киевский режим заявил о якобы "историческом" соглашении в пропагандистских целях, так как украинская армия деморализована из-за успехов России на фронте. Автор публикации подчеркнул, что боевики ВСУ "массово сдаются".
Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского, приехавшего с официальным визитом во Францию, они подписали декларацию о намерениях. По данным AFP, документ рассчитан на срок около десяти лет. Помимо самолетов Rafale, он предусматривает поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, в том числе новой модификации SAMP/T, которая все еще находится в разработке, а также радиолокационных станций и беспилотников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Во Франции рассказали, кто заплатит за самолеты для Украины
17 ноября, 19:47
 
