Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 20.11.2025 (обновлено: 15:38 20.11.2025)
Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске
Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске
Бойцы группировки "Центр" взяли под контроль район Шахтерский в Красноармейске, сообщило российское военное ведомство. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
Российские войска в освобожденном районе Шахтерский в Красноармейске
Российские войска освободили район Шахтерский в Красноармейске – на кадрах от Минобороны именно он. 🔹 Подписаться на РИА Новости
красноармейск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), димитров
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Димитров
Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске

МО РФ: группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" взяли под контроль район Шахтерский в Красноармейске, сообщило российское военное ведомство.
"Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района Шахтерский города Красноармейска ДНР", — говорится в публикации.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Военнослужащие оказывают медпомощь, обеспечивают лекарствами и продовольствием мирных жителей.
«
"При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь", — уточнили в министерстве.
Во время осмотра придомовых территорий бойцы проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов и уничтожают опасные находки методом накладного заряда.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки деблокировать подразделения противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Димитров
 
 
