Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" взяли под контроль район Шахтерский в Красноармейске, сообщило российское военное ведомство.
"Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района Шахтерский города Красноармейска ДНР", — говорится в публикации.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Военнослужащие оказывают медпомощь, обеспечивают лекарствами и продовольствием мирных жителей.
"При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь", — уточнили в министерстве.
Во время осмотра придомовых территорий бойцы проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов и уничтожают опасные находки методом накладного заряда.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки деблокировать подразделения противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18