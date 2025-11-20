Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили до 50 военных ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/svo-2056269151.html
В Харьковской области уничтожили до 50 военных ВСУ
В Харьковской области уничтожили до 50 военных ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
В Харьковской области уничтожили до 50 военных ВСУ
Российская группировка "Запад" уничтожила до 50 украинских боевиков и бронеавтомобиль Senator канадского производства в Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:45:00+03:00
2025-11-20T12:45:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055540916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e04c77e7537fdc944fbb81115921b7d2.jpg
https://ria.ru/20251120/plan-2056264787.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055540916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_faeecd2bcb1cad0d0c8773062bff950c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, в мире
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харьковской области уничтожили до 50 военных ВСУ

В Харьковской области уничтожили до 50 военных ВСУ и бронеавтомобиль Senator

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" уничтожила до 50 украинских боевиков и бронеавтомобиль Senator канадского производства в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины "Казак" и бронеавтомобиль "Senator" канадского производства, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Hill: конгрессмены не знали о плане США по Украине
Вчера, 12:35
 
Харьковская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала