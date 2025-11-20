В Харьковской области уничтожили до 50 военных ВСУ

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" уничтожила до 50 украинских боевиков и бронеавтомобиль Senator канадского производства в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины "Казак" и бронеавтомобиль "Senator" канадского производства, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.