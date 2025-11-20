"Забудьте о победе": в США заявили о поворотном моменте для России

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Информация о подготовке США соглашения о перемирии на базе интересов России свидетельствует об осознании западными государствами сложившейся реальности, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.
"Я долго придерживался мнения, что все должно решиться на поле боя. <…> Но сейчас я надеюсь, что прошло достаточно времени <…> и с запозданием реальность наконец начинает доходить как до официальных лиц в Киеве, так и до Вашингтона, и, возможно, последними в очереди окажутся те, кто в Европе", — сказал он.
"Мирные планы Украины и Европы, которые в основном были ультиматумом российской стороне фактически сдаться и делать все по воле Киева, были явно неисполнимы. Но теперь, похоже, что принято в кулуарах, это нечто такое, чего добивались русские. <…> И давайте просто будем откровенны в том, что Трамп скажет всем киевским лидерам и всем европейским лидерам, что на этом игра окончена", — добавил Дэвис.
Информация источников о плане урегулирования на Украине фактически фиксирует поражение киевского режима, отметил военный.
"Нет оснований даже надеяться, что поражения (Украины. — Прим. ред.) удастся избежать. Забудьте о победе. Это в буквальном смысле исключено, даже не рассматривается. Но теперь нет даже шанса избежать проигрыша", — резюмировал подполковник.
Накануне издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание "официального статуса" канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, отказ Киева от Крыма и всего Донбасса, а также сокращение ВСУ.