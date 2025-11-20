Рейтинг@Mail.ru
"Забудьте о победе": в США заявили о поворотном моменте для России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 20.11.2025 (обновлено: 10:35 20.11.2025)
"Забудьте о победе": в США заявили о поворотном моменте для России
"Забудьте о победе": в США заявили о поворотном моменте для России - РИА Новости, 20.11.2025
"Забудьте о победе": в США заявили о поворотном моменте для России
Информация о подготовке США соглашения о перемирии на базе интересов России свидетельствует об осознании западными государствами сложившейся реальности, заявил... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
украина
киев
сша
украина
2025
в мире, киев, сша, дэниел дэвис, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины, Украина
"Забудьте о победе": в США заявили о поворотном моменте для России

Подполковник Дэвис: США без проблем навяжут Киеву и Европе условия России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Информация о подготовке США соглашения о перемирии на базе интересов России свидетельствует об осознании западными государствами сложившейся реальности, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.
«
"Я долго придерживался мнения, что все должно решиться на поле боя. <…> Но сейчас я надеюсь, что прошло достаточно времени <…> и с запозданием реальность наконец начинает доходить как до официальных лиц в Киеве, так и до Вашингтона, и, возможно, последними в очереди окажутся те, кто в Европе", — сказал он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США рассказали, что будут делать после победы России на Украине
Вчера, 07:13
Предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта, по мнению эксперта, в большей степени учитывает интересы Москвы из-за чрезмерной оторванности Киева и Брюсселя от реальности.
«

"Мирные планы Украины и Европы, которые в основном были ультиматумом российской стороне фактически сдаться и делать все по воле Киева, были явно неисполнимы. Но теперь, похоже, что принято в кулуарах, это нечто такое, чего добивались русские. <…> И давайте просто будем откровенны в том, что Трамп скажет всем киевским лидерам и всем европейским лидерам, что на этом игра окончена", — добавил Дэвис.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Раде заявили, что Зеленскому придется пойти на условия США
00:34
Информация источников о плане урегулирования на Украине фактически фиксирует поражение киевского режима, отметил военный.
«

"Нет оснований даже надеяться, что поражения (Украины. — Прим. ред.) удастся избежать. Забудьте о победе. Это в буквальном смысле исключено, даже не рассматривается. Но теперь нет даже шанса избежать проигрыша", — резюмировал подполковник.

Накануне издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание "официального статуса" канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, отказ Киева от Крыма и всего Донбасса, а также сокращение ВСУ.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Песков заявил, что разговор Путина и Трампа можно организовать моментально
Вчера, 21:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАДэниел ДэвисВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
