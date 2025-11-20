Рейтинг@Mail.ru
В Сургуте у студентов колледжа выявили кишечную инфекциею - РИА Новости, 20.11.2025
10:22 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/surgut-2056221455.html
В Сургуте у студентов колледжа выявили кишечную инфекциею
В Сургуте у студентов колледжа выявили кишечную инфекциею - РИА Новости, 20.11.2025
В Сургуте у студентов колледжа выявили кишечную инфекциею
Девятнадцать учащихся колледжа в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе обратились за медицинской помощью с подозрением на заболевание острой кишечной... РИА Новости, 20.11.2025
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
сургут
ханты-мансийский автономный округ
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ
В Сургуте у студентов колледжа выявили кишечную инфекциею

В Сургуте 19 учащихся политехнического колледжа заболели кишечной инфекцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Девятнадцать учащихся колледжа в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе обратились за медицинской помощью с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура Сургута организовала проверку по факту массового заболевания учащихся Сургутского политехнического колледжа. По предварительным данным, 20 ноября за медицинской помощью обратились 19 человек с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что помимо проверки организовано проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, причины инцидента выясняются.
Работа СК РФ в Нововилговской школе №3, где произошло массовое отравление учеников начальных классов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Почти 30 школьников подхватили острую кишечную инфекцию в Карелии
3 октября, 12:17
 
ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округ
 
 
