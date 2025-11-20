https://ria.ru/20251120/surgut-2056221455.html
В Сургуте у студентов колледжа выявили кишечную инфекциею
В Сургуте у студентов колледжа выявили кишечную инфекциею - РИА Новости, 20.11.2025
В Сургуте у студентов колледжа выявили кишечную инфекциею
Девятнадцать учащихся колледжа в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе обратились за медицинской помощью с подозрением на заболевание острой кишечной... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:22:00+03:00
2025-11-20T10:22:00+03:00
2025-11-20T10:22:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
сургут
ханты-мансийский автономный округ
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ
В Сургуте у студентов колледжа выявили кишечную инфекциею
В Сургуте 19 учащихся политехнического колледжа заболели кишечной инфекцией