14:49 20.11.2025
Глава СК завел дело на судью Арбитражного суда Воронежской области Мальцеву
Глава СК завел дело на судью Арбитражного суда Воронежской области Мальцеву
происшествия
россия
воронежская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, воронежская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воронежская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК завел дело на судью Арбитражного суда Воронежской области Мальцеву

Бастрыкин завел дело о получении взятки в отношении воронежской судьи Мальцевой

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - сказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Экс-главу "Сколково" Батырова арестовали за посредничество во взятке
18 ноября, 18:14
 
ПроисшествияРоссияВоронежская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
