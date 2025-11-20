Суд признал законным продление ареста экс-замглавы Минобороны Попова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в четверг признал законным продление на шесть месяцев срока ареста бывшему замглавы Минобороны РФ Павлу Попову, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Постановление оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.

Ранее защита Попова обращала внимание на его состояние здоровья – экс-замминистра был прооперирован в одной из столичных больниц, врачи установили в его спину металлоконструкцию. Вскоре после этого Попова вернули в СИЗО.

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд в конце октября продлил Попову срок содержания под стражей на шесть месяцев. Этот же суд в закрытом режиме рассматривает уголовного дело в отношении Попова по существу.

Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка " Патриот " Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.

Как сообщал СК , в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. А в ходе осмотра его жилища военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.