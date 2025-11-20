Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным продление ареста экс-замглавы Минобороны Попова - РИА Новости, 20.11.2025
23:18 20.11.2025 (обновлено: 23:19 20.11.2025)
Суд признал законным продление ареста экс-замглавы Минобороны Попова
Суд признал законным продление ареста экс-замглавы Минобороны Попова - РИА Новости, 20.11.2025
Суд признал законным продление ареста экс-замглавы Минобороны Попова
павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Павел Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
Суд признал законным продление ареста экс-замглавы Минобороны Попова

Суд признал законным продление ареста бывшего замглавы Минобороны Попову

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Павел Попов в суде
Павел Попов в суде
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Павел Попов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в четверг признал законным продление на шесть месяцев срока ареста бывшему замглавы Минобороны РФ Павлу Попову, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Постановление оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Экс-замминистра обороны Попова перевели в тюремную больницу
19 сентября, 12:55
Ранее защита Попова обращала внимание на его состояние здоровья – экс-замминистра был прооперирован в одной из столичных больниц, врачи установили в его спину металлоконструкцию. Вскоре после этого Попова вернули в СИЗО.
Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд в конце октября продлил Попову срок содержания под стражей на шесть месяцев. Этот же суд в закрытом режиме рассматривает уголовного дело в отношении Попова по существу.
Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Как сообщал СК, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. А в ходе осмотра его жилища военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы.
Дело бывшего замминистра обороны Попова состоит из 56 томов
19 сентября, 09:39
Дело бывшего замминистра обороны Попова состоит из 56 томов
19 сентября, 09:39
 
Павел Попов (генерал)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
 
 
