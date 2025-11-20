Рейтинг@Mail.ru
Командира ВСУ заочно осудили за атаки БПЛА на Белгородскую область - РИА Новости, 20.11.2025
18:09 20.11.2025
Командира ВСУ заочно осудили за атаки БПЛА на Белгородскую область
Командира ВСУ заочно осудили за атаки БПЛА на Белгородскую область - РИА Новости, 20.11.2025
Командира ВСУ заочно осудили за атаки БПЛА на Белгородскую область
Военный суд заочно приговорил к 29 годам лишения свободы командира группы воздушной разведки ВСУ, отдавшего приказы об атаках на Белгородскую область, в ходе... РИА Новости, 20.11.2025
Командира ВСУ заочно осудили за атаки БПЛА на Белгородскую область

Суд заочно приговорил командира ВСУ к 29 годам за атаки на Белгородскую область

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Военный суд заочно приговорил к 29 годам лишения свободы командира группы воздушной разведки ВСУ, отдавшего приказы об атаках на Белгородскую область, в ходе которых погибли два человека, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего командира группы воздушной разведки государственной пограничной службы Украины старшего лейтенанта Дмитрия Кочаряна… Суд заочно приговорил Кочаряна к 29 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, а также лишил на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", - говорится в сообщении.
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Колумбии рассказали, как вербуют наемников на Украину
Вчера, 01:31
Как было установлено в суде, Кочарян в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины организовал финансирование терроризма, занимался террористической деятельностью для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России.
Так, с января по октябрь 2024 года он через мессенджер пропагандировал терроризм и публично призывал к убийству российских граждан и военнослужащих, а также организовал сбор денег на приобретение БПЛА для терактов в России.
Кроме того, 28 января, 21 марта и 9 апреля по приказам Кочаряна с территории Харьковской области Украины была проведена атака беспилотниками с взрывчаткой по одному из районов Белгородской области, в результате которых два человека погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.
Кочарян был признан виновным по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), пунктам "а", "в" части 2, пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористические акты, повлекшие смерть нескольких человек, причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий).
Кочарян объявлен в международный розыск, заочно арестован.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Наемнику из Канады, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор
17 ноября, 11:46
 
