В Ростовской области суд арестовал депутата по подозрению в подкупе
В Ростовской области суд арестовал депутата по подозрению в подкупе
20.11.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости. Суд по ходатайству следствия взял под стражу до 17 января 2026 года включительно депутата собрания депутатов Цимлянского городского поселения в Ростовской области Геннадия Краснянского, подозреваемого в коммерческом подкупе, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
от 19 ноября… в отношении подозреваемого Краснянского… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 01 (один) месяц 30 (тридцать) суток, то есть по 17 января 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что органы предварительного расследования подозревают Краснянского в том, что являясь депутатом собрания депутатов Цимлянского городского поселения пятого созыва, он совершил коммерческий подкуп. Как следует из релиза, фигурант "незаконно передал" управленцу одной из местных организаций деньги за определенную услугу.
Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Краснянского на основании ходатайства следователя.
Фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 204 УК РФ
(коммерческий подкуп), уточнили в объединенной пресс-службе судов.