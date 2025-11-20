Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области суд арестовал депутата по подозрению в подкупе - РИА Новости, 20.11.2025
17:56 20.11.2025
В Ростовской области суд арестовал депутата по подозрению в подкупе
В Ростовской области суд арестовал депутата по подозрению в подкупе
В Ростовской области суд арестовал депутата по подозрению в подкупе
Суд по ходатайству следствия взял под стражу до 17 января 2026 года включительно депутата собрания депутатов Цимлянского городского поселения в Ростовской...
В Ростовской области суд арестовал депутата по подозрению в подкупе

В Ростовской области арестовали депутата Краснянского по подозрению в подкупе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости. Суд по ходатайству следствия взял под стражу до 17 января 2026 года включительно депутата собрания депутатов Цимлянского городского поселения в Ростовской области Геннадия Краснянского, подозреваемого в коммерческом подкупе, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Постановлением Волгодонского районного суда Ростовской области от 19 ноября… в отношении подозреваемого Краснянского… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 01 (один) месяц 30 (тридцать) суток, то есть по 17 января 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
На Урале продлили арест экс-сотруднику банка по делу о взятках
Вчера, 16:49
Уточняется, что органы предварительного расследования подозревают Краснянского в том, что являясь депутатом собрания депутатов Цимлянского городского поселения пятого созыва, он совершил коммерческий подкуп. Как следует из релиза, фигурант "незаконно передал" управленцу одной из местных организаций деньги за определенную услугу.
Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Краснянского на основании ходатайства следователя.
Фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), уточнили в объединенной пресс-службе судов.
В Красноярске двух адвокатов заподозрили в подкупе свидетеля
24 октября, 08:29
В Красноярске двух адвокатов заподозрили в подкупе свидетеля
24 октября, 08:29
 
