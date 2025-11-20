На Урале продлили арест экс-сотруднику банка по делу о взятках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска продлил еще на месяц арест бывшему начальнику отдела финансирования недвижимости регионального отделения "Сбера" Анатолию Скаленко, ставшему фигурантом дела о взятках, в том числе при получении кредита на строительство курорта "Увильды Парк", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Центральным районным судом Челябинска продлена мера пресечения бывшему начальнику отдела финансирования недвижимости " Сбера " Анатолию Скаленко до 20 декабря", – сказал собеседник агентства.

По данным источника, один из эпизодов взятки касается получения кредита для строительства многофункционального комплекса для отдыха "Увильды парк" на берегу озера Увильды.

"Ранее по тем же основаниям были задержаны коллеги Скаленко – Роман Лихопуд и Оксана Малышко", – озвучили в правоохранительных органах имена фигурантов.

По данным областного управления СК РФ , с 1 марта по 31 декабря 2023 года бывший начальник отдела финансирования недвижимости челябинского филиала одного из банков получил от представителя юрлиц взятку в миллион рублей за открытие в банке невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1,5 миллиардов рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком. В отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере, суд арестовал его до 26 ноября.

Позднее, по сведениям регионального УФСБ России, во время расследования в деле фигуранта появился новый эпизод получения взятки на 25 миллионов рублей от учредителя строительной компании за ускорение процесса одобрения кредита.

Прокуратура региона поясняла, что обвиняемый вину не признал, заявлял, что его оговорили. Сторона защиты и сам фигурант возражали против заключения под стражу, просили избрать домашний арест либо залог в 500 тысяч рублей.