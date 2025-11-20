Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует приговор обвиняемому в подрыве машины офицера Минобороны - РИА Новости, 20.11.2025
16:27 20.11.2025
Защита обжалует приговор обвиняемому в подрыве машины офицера Минобороны
Защита обжалует приговор обвиняемому в подрыве машины офицера Минобороны

Осужденный за подрыв машины офицера Минобороны Серебряков обжалует приговор

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Защита обжалует приговор Евгению Серебрякову, получившему 25 лет по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны РФ на севере Москвы в 2024 году, сообщил РИА Новости его адвокат.
"Обжалуем", - рассказал собеседник агентства.
Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, во Втором западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Взорвавший в Москве машину офицера принес извинения потерпевшим
31 октября, 01:45
Сегодня суд приговорил Серебрякова к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 миллион рублей, в пользу потерпевших взыскали ещё примерно 4,5 миллиона.
Ранее прокурор попросил суд приговорить Серебрякова к 28 годам, обвиняемый отказался выступать в прениях сторон и на стадии последнего слова. Защита мужчины утверждала, что фактически кураторы из СБУ его обманули – обещали привести взрывное устройство в действие только тогда, когда в автомобиле будет только офицер Минобороны, внушали, что преступление может привести к окончанию СВО. Серебряков стал жертвой манипуляции, в условиях личного кризиса утратил возможность критически мыслить, подчеркивал адвокат, просивший суд назначить минимально возможное наказание.
Серебряков, до ареста проживавший в Москве и работавший аналитиком данных в банке, обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении. Он полностью признал вину и принес извинения потерпевшим, заявил, что совершил преступление по идейным соображениям.
Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
Евгений Серебряков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Защита обвиняемого в подрыве авто офицера признала, что его обманули
18 ноября, 13:18
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.
Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Как стало известно из оглашенного в суде обвинительного заключения, неустановленные лица планировали совершить серию взрывов на территории РФ, Серебрякова, испытывающего неприязнь к российской власти, привлекли в качестве исполнителя преступлений. Сначала обвиняемый следил за старшим следователем управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма главного следственного управления СК России, работавшим над делами, связанными с преступлениями украинских военных.
Соучастники оставили для Серебрякова в тайнике взрывчатое вещество C-4, детонаторы и беспроводные Wi-Fi видеокамеры с передатчиком, позднее он их перепрятывал, некоторые части, например, хранил в пустой литровой упаковке молока, другие закопал в Битцевском лесу, отметив дерево рядом с тайником буквой Z.
В какой-то момент заказчики преступления передумали взрывать сотрудника СК, так как "установить его распорядок не удалось", и назначили Серебрякову новую цель, указав на полковника Минобороны РФ, участника СВО. Взрывчатку, заложенную под машиной российского офицера, привели в действие дистанционно при помощи звонка, Серебряков к этому моменту покинул РФ. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, здоровью его супруги – средний вред.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Обвиняемый в подрыве машины офицера общался с кураторами через игру
30 октября, 00:19
 
ПроисшествияРоссияМоскваБодрумСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
