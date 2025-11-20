Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал компенсацию с обвиняемого по делу о подрыве машины офицера - РИА Новости, 20.11.2025
15:51 20.11.2025 (обновлено: 15:59 20.11.2025)
Суд взыскал компенсацию с обвиняемого по делу о подрыве машины офицера
происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинЕвгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля полковника Вооруженных сил РФ , во время заседания 2-го Западного окружного военного суда
Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля полковника Вооруженных сил РФ , во время заседания 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля полковника Вооруженных сил РФ , во время заседания 2-го Западного окружного военного суда
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд взыскал 4,5 миллиона рублей компенсаций с Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Минобороны РФ на севере Москвы в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил его к 25 годам колонии.
Суммы - в общей сложности примерно 4,5 миллиона рублей - взысканы в пользу потерпевших – офицера Минобороны, его супруги, а также владельцев автомобилей, которые были повреждены в результате взрыва.
Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля полковника Вооруженных сил РФ на севере Москвы летом 2024 года, во время заседания 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера Минобороны получил 25 лет
