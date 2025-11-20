https://ria.ru/20251120/sud-2056347052.html
Суд взыскал компенсацию с обвиняемого по делу о подрыве машины офицера
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд взыскал 4,5 миллиона рублей компенсаций с Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Минобороны РФ на севере Москвы в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил его к 25 годам колонии.
Суммы - в общей сложности примерно 4,5 миллиона рублей - взысканы в пользу потерпевших – офицера Минобороны, его супруги, а также владельцев автомобилей, которые были повреждены в результате взрыва.