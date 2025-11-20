Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера Минобороны получил 25 лет

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 25 годам Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Минобороны РФ на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Серебрякову наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием 5 лет в тюрьме, остальной части - в колонии строгого режима, со штрафом в размере миллион рублей", - огласил решение судья.
Ранее прокурор попросил суд приговорить Серебрякова к 28 годам, обвиняемый отказался выступать в прениях сторон и на стадии последнего слова. Защита мужчины утверждала, что фактически кураторы из СБУ его обманули – обещали привести взрывное устройство в действие только тогда, когда в автомобиле будет только офицер Минобороны, внушали, что преступление может привести к окончанию СВО. Серебряков стал жертвой манипуляции, в условиях личного кризиса утратил возможность критически мыслить, подчеркивал адвокат, просивший суд назначить минимально возможное наказание.
Серебряков, до ареста проживавший в Москве и работавший аналитиком данных в банке, обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении. Он полностью признал вину и принес извинения потерпевшим, заявил, что совершил преступление по идейным соображениям.
Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Как стало известно из оглашенного в суде обвинительного заключения, неустановленные лица планировали совершить серию взрывов на территории РФ, Серебрякова, испытывающего неприязнь к российской власти, привлекли в качестве исполнителя преступлений. Сначала обвиняемый следил за старшим следователем управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма главного следственного управления СК России, работавшим над делами, связанными с преступлениями украинских военных.
Соучастники оставили для Серебрякова в тайнике взрывчатое вещество C-4, детонаторы и беспроводные Wi-Fi видеокамеры с передатчиком, позднее он их перепрятывал, некоторые части, например, хранил в пустой литровой упаковке молока, другие закопал в Битцевском лесу, отметив дерево рядом с тайником буквой Z.
В какой-то момент заказчики преступления передумали взрывать сотрудника СК, так как "установить его распорядок не удалось", и назначили Серебрякову новую цель, указав на полковника Минобороны РФ, участника СВО. Взрывчатку, заложенную под машиной российского офицера, привели в действие дистанционно при помощи звонка, Серебряков к этому моменту покинул РФ. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, здоровью его супруги – средний вред.
