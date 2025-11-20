Рейтинг@Mail.ru
10:29 20.11.2025
Верховный суд ликвидировал "Партию роста"
Верховный суд РФ ликвидировал "Партию роста", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 20.11.2025
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ ликвидировал "Партию роста", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Административное исковое заявление министерства юстиции удовлетворить, ликвидировать всероссийскую политическую партию "Партия роста", - огласил решение судья.

Как пояснил представитель Минюста в суде, всероссийская политическая партия должна иметь отделения не менее чем в половине субъектов России, а у "Партии роста" их только 43. "Согласно законодательству, это является основанием для ликвидации", - сказала она.
Представитель партии в суде признала иск. Она пояснила, что из-за слияния с другой партией часть людей перешла в нее. В итоге руководство проверило активность региональных отделений и часть закрыло, а новых отделений решило не открывать. О том, что число отделений больше не соответствует закону, партия сама уведомила Минюст и попросила принять "соответствующие законодательству меры", отмечается в оглашенных на заседании документах
Партия была создана в 2016 году уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
В ходе съездов "Партии роста" и "Новых людей" 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно объединение состоялось 19 апреля 2024 года, партия сохранила название "Новые люди".
