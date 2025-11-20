Верховный суд рассмотрит вопрос о ликвидации "Партии роста"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг рассмотрит вопрос о ликвидации "Партии роста", сообщили РИА Новости в суде.
"Суд 20 ноября рассмотрит иск о ликвидации Всероссийской политической партии "Партия роста", - сказали в суде.
С иском о ликвидации в суд обратилось министерство юстиции.
Партия была создана в 2016 году уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
В ходе съездов "Партии роста" и "Новых людей" 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние состоялось 19 апреля 2024 года, объединенная партия сохранила название "Новые люди".
