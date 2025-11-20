Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд рассмотрит вопрос о ликвидации "Партии роста" - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/sud-2056161593.html
Верховный суд рассмотрит вопрос о ликвидации "Партии роста"
Верховный суд рассмотрит вопрос о ликвидации "Партии роста" - РИА Новости, 20.11.2025
Верховный суд рассмотрит вопрос о ликвидации "Партии роста"
Верховный суд РФ в четверг рассмотрит вопрос о ликвидации "Партии роста", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:10:00+03:00
2025-11-20T01:10:00+03:00
россия
борис титов
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
партия роста
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104550/87/1045508753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b10ba18aac58bdd0b6aca254822721b.jpg
https://ria.ru/20240419/novye_lyudi-1941026163.html
https://ria.ru/20240603/titov-1950205609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104550/87/1045508753_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_1825c4b9fbd164a404eee68369f9446f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, борис титов, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия роста
Россия, Борис Титов, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Партия Роста
Верховный суд рассмотрит вопрос о ликвидации "Партии роста"

Верховный суд рассмотрит вопрос о ликвидации «Партии роста» 20 ноября

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВерховный суд
Верховный суд - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Верховный суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг рассмотрит вопрос о ликвидации "Партии роста", сообщили РИА Новости в суде.
"Суд 20 ноября рассмотрит иск о ликвидации Всероссийской политической партии "Партия роста", - сказали в суде.
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
"Новые люди" объединились с "Партией роста"
19 апреля 2024, 12:53
С иском о ликвидации в суд обратилось министерство юстиции.
Партия была создана в 2016 году уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
В ходе съездов "Партии роста" и "Новых людей" 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние состоялось 19 апреля 2024 года, объединенная партия сохранила название "Новые люди".
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Экс-глава "Партии роста" возглавил Федеральный политсовет "Новых людей"
3 июня 2024, 15:51
 
РоссияБорис ТитовАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Партия Роста
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала