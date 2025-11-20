https://ria.ru/20251120/ssha-2056459624.html
Шатдаун нанес серьезный ущерб экономике США, заявили в Белом доме
Шатдаун нанес серьезный ущерб экономике США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 20.11.2025
Шатдаун нанес серьезный ущерб экономике США, заявили в Белом доме
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что прекращение работы правительства США нанесло куда более серьезный ущерб... РИА Новости, 20.11.2025
Шатдаун нанес серьезный ущерб экономике США, заявили в Белом доме
Хассетт: шатдаун нанес серьезный ущерб экономике США
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что прекращение работы правительства США нанесло куда более серьезный ущерб экономике страны, чем ожидалось.
"Прекращение работы правительства нанесло куда более серьезный ущерб, чем, как мне кажется, кто-либо ожидал… вред от шатдауна реален, и, вероятно, потребуется немного времени - возможно, до декабря, - чтобы мы увидели восстановление", - сказал Хассетт в интервью Fox News.
В понедельник сенат США
в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжавшийся с 1 октября.