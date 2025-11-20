Шатдаун нанес серьезный ущерб экономике США, заявили в Белом доме

"Прекращение работы правительства нанесло куда более серьезный ущерб, чем, как мне кажется, кто-либо ожидал… вред от шатдауна реален, и, вероятно, потребуется немного времени - возможно, до декабря, - чтобы мы увидели восстановление", - сказал Хассетт в интервью Fox News.