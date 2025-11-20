Рейтинг@Mail.ru
20.11.2025
23:42 20.11.2025
Шатдаун нанес серьезный ущерб экономике США, заявили в Белом доме
2025-11-20T23:42:00+03:00
2025-11-20T23:42:00+03:00
в мире, сша, вашингтон
В мире, США, Вашингтон
Шатдаун нанес серьезный ущерб экономике США, заявили в Белом доме

Хассетт: шатдаун нанес серьезный ущерб экономике США

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что прекращение работы правительства США нанесло куда более серьезный ущерб экономике страны, чем ожидалось.
"Прекращение работы правительства нанесло куда более серьезный ущерб, чем, как мне кажется, кто-либо ожидал… вред от шатдауна реален, и, вероятно, потребуется немного времени - возможно, до декабря, - чтобы мы увидели восстановление", - сказал Хассетт в интервью Fox News.
В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжавшийся с 1 октября.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
США нужно время для восстановления после шатдауна, заявил Вэнс
14 ноября, 06:46
 
