Белый дом подтвердил работу Рубио и Уиткоффа над планом по урегулированию
22:56 20.11.2025
Белый дом подтвердил работу Рубио и Уиткоффа над планом по урегулированию
Белый дом подтвердил работу Рубио и Уиткоффа над планом по урегулированию
Белый дом подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф работают над новым планом по урегулированию на Украине. РИА Новости, 20.11.2025
в мире
сша
украина
марко рубио
стив уиткофф
каролин левитт
сша
украина
в мире, сша, украина, марко рубио, стив уиткофф, каролин левитт
В мире, США, Украина, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Каролин Левитт
Белый дом подтвердил работу Рубио и Уиткоффа над планом по урегулированию

Левитт: Рубио и Уиткофф работают над планом по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Белый дом подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф работают над новым планом по урегулированию на Украине.
"Специальный посланник Уиткофф, Марко Рубио тихо работают над планом около месяца", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США проводят "тайные" консультации с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мирный план США грозит Зеленскому унижением, пишет Bloomberg
В миреСШАУкраинаМарко РубиоСтив УиткоффКаролин Левитт
 
 
