США верят, что мир на Украине возможен, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. США верят, что мир на Украине возможен, президент США Дональд Трамп и его команда усердно работают над завершением конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Тем не менее президент и его команда по национальной безопасности твердо намерены положить конец этому конфликту... Мы верим, что это должно быть приемлемо для обеих сторон, и мы усердно работаем над тем, чтобы положить этому конец", - сказала Левитт в ходе брифинга.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.