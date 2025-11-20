Рейтинг@Mail.ru
В США расследуют попытку извлечения органов у живого пациента
15:27 20.11.2025 (обновлено: 15:36 20.11.2025)
В США расследуют попытку извлечения органов у живого пациента
Бюджетный комитет Палаты представителей США ведет расследование в отношении организации в американском штате Нью-Джерси, занимающейся донорством органов, ее... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:27:00+03:00
2025-11-20T15:36:00+03:00
в мире
сша
нью-джерси
алабама
сша
нью-джерси
алабама
в мире, сша, нью-джерси, алабама
В мире, США, Нью-Джерси, Алабама
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бюджетный комитет Палаты представителей США ведет расследование в отношении организации в американском штате Нью-Джерси, занимающейся донорством органов, ее подозревают в попытке извлечения органов у живого пациента, сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо комитета.
По данным телеканала, расследование ведется на предмет "крайнего злоупотребления общественным доверием" и возможной незаконной деятельности, включая попытки закупки органов у людей, которые не давали согласие на то, чтобы стать донорами, и, по крайней мере, в одном случае речь идет о попытке продолжить процесс извлечения органов у пациента, подававшего признаки жизни.
Актер Джесси Айзенберг - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца
31 октября, 05:35
Отмечается, что подобные сведения поступили ведущим расследование лицам от десятка информаторов.
Так, утверждается, что в одном из случаев пациента признали мертвым, однако в ходе процедуры извлечения органов он начал подавать признаки жизни. В письме комитета утверждается, что директор организации поручил медикам продолжить изъятие органов.
"Однако вмешался персонал больницы, и процедуру извлечения органов остановили", - говорится в письме.
По словам информаторов, документы, в которых раскрываются детали произошедшего, были удалены или подделаны.
В июле газета New York Times со ссылкой на собственное расследование сообщала, что в США фиксируются случаи изъятия органов для последующей трансплантации у пациентов, которые подавали признаки жизни. В качестве примера издание приводило случай 42-летней жительницы штата Алабама Мисти Хокинс, которая впала в кому после того, как подавилась во время еды. Её мать приняла решение отключить американку от аппарата искусственной вентиляции легких и пожертвовать её органы. Согласно газете, спустя 103 минуты после отключения от системы жизнеобеспечения Хокинс объявили мертвой, однако, когда хирург начал процедуру вскрытия, врачи обнаружили, что её сердце еще бьется.
Медсестра в американской больнице - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
СМИ: в США вырезали органы для трансплантации у живых людей
21 июля, 07:23
 
В миреСШАНью-ДжерсиАлабама
 
 
