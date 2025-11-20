В США расследуют попытку извлечения органов у живого пациента

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бюджетный комитет Палаты представителей США ведет расследование в отношении организации в американском штате Нью-Джерси, занимающейся донорством органов, ее подозревают в попытке извлечения органов у живого пациента, сообщает телеканал Бюджетный комитет Палаты представителей США ведет расследование в отношении организации в американском штате Нью-Джерси, занимающейся донорством органов, ее подозревают в попытке извлечения органов у живого пациента, сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо комитета.

По данным телеканала, расследование ведется на предмет "крайнего злоупотребления общественным доверием" и возможной незаконной деятельности, включая попытки закупки органов у людей, которые не давали согласие на то, чтобы стать донорами, и, по крайней мере, в одном случае речь идет о попытке продолжить процесс извлечения органов у пациента, подававшего признаки жизни.

Отмечается, что подобные сведения поступили ведущим расследование лицам от десятка информаторов.

Так, утверждается, что в одном из случаев пациента признали мертвым, однако в ходе процедуры извлечения органов он начал подавать признаки жизни. В письме комитета утверждается, что директор организации поручил медикам продолжить изъятие органов.

"Однако вмешался персонал больницы, и процедуру извлечения органов остановили", - говорится в письме.

По словам информаторов, документы, в которых раскрываются детали произошедшего, были удалены или подделаны.