11:44 20.11.2025
В Киеве боятся, что США склонят их к уступкам из-за скандала, пишут СМИ
В Киеве боятся, что США склонят их к уступкам из-за скандала, пишут СМИ
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
В Киеве боятся, что США склонят их к уступкам из-за скандала, пишут СМИ

Economist: в Киеве боятся, что США могут склонить их к уступкам из-за скандала

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского боятся, что США могут воспользоваться масштабным коррупционным скандалом на Украине, чтобы склонить Киев к уступкам в вопросе урегулирования, пишет журнал Economist со ссылкой на украинские источники.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Начали замыкать кольцо". В США сообщили Зеленскому плохие новости
16 ноября, 17:27
"(В офисе Зеленского - ред.) Боятся, что временное совпадение может предполагать, что некоторые в США используют коррупционный кризис (на Украине - ред.), чтобы склонить Украину к... уступкам (по вопросам урегулирования - ред.)", - говорится в сообщении со ссылкой на источники, близкие к офису Зеленского.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийТимур МиндичГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
