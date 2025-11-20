СМИ: военный юрист в США усомнился в законности ударов у берегов Венесуэлы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Старший военный юрист в Южном командовании ВС США (SOUTHCOM), отвечающем за удары у берегов Венесуэлы по судам, предположительно участвующим в наркоторговле, усомнился в законности этих операций, но его мнение было отклонено, сообщает телеканал NBC со ссылкой на шесть источников в США.

Согласно материалу, юрист выражал опасения по поводу того, что подобные удары могут быть приравнены к внесудебным казням, что, следовательно, может иметь юридические последствия для военнослужащих, участвующих в этих операциях.

"Юрист, который служит старшим генеральным судьей-адвокатом... в Южном командовании США Майами выразил свою обеспокоенность правового характера в августе перед началом ударов в сентябре... Его мнение в конечном счете отклонили более высокопоставленные правительственные чиновники, в том числе в управлении юрисконсульта министерства юстиции", - сообщает телеканал со ссылкой на двух действующих высокопоставленных чиновников, двух старших помощников в конгрессе и двух бывших высокопоставленных чиновников.

По словам некоторых из источников, другие военные юристы также выражали обеспокоенность своим командованиям и Пентагону по поводу ударов.

Как указывает телеканал, мнение главного юриста командования, осуществляющего операции, обычно имеет решающее значение для их продолжения, и хотя вышестоящие чиновники могут отменять решения таких юристов, операции редко продолжаются без учета их рекомендаций.

Представитель Пентагона Шон Парнелл в комментарии телеканалу заявил, что ведомство категорически отвергает утверждения о том, что какие-либо его юристы, осведомленные об этих ударах, выражали сомнения в их законности более старшим служащим.

Три источника заявили телеканалу, что генеральный судья-адвокат Южного командования, о котором идет речь, - это полковник морской пехоты Шон Мигер.