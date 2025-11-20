Рейтинг@Mail.ru
СМИ: военный юрист в США усомнился в законности ударов у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 20.11.2025
09:56 20.11.2025
СМИ: военный юрист в США усомнился в законности ударов у берегов Венесуэлы
СМИ: военный юрист в США усомнился в законности ударов у берегов Венесуэлы
СМИ: военный юрист в США усомнился в законности ударов у берегов Венесуэлы
Старший военный юрист в Южном командовании ВС США (SOUTHCOM), отвечающем за удары у берегов Венесуэлы по судам, предположительно участвующим в наркоторговле,... РИА Новости, 20.11.2025
в мире, венесуэла, сша, майами, николас мадуро, вооруженные силы сша, nbc, министерство обороны сша
В мире, Венесуэла, США, Майами, Николас Мадуро, Вооруженные силы США, NBC, Министерство обороны США
СМИ: военный юрист в США усомнился в законности ударов у берегов Венесуэлы

NBC: военный юрист США усомнился в законности ударов у берегов Венесуэлы

© Flickr / Official U.S. Navy PageАвианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower
Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Старший военный юрист в Южном командовании ВС США (SOUTHCOM), отвечающем за удары у берегов Венесуэлы по судам, предположительно участвующим в наркоторговле, усомнился в законности этих операций, но его мнение было отклонено, сообщает телеканал NBC со ссылкой на шесть источников в США.
Согласно материалу, юрист выражал опасения по поводу того, что подобные удары могут быть приравнены к внесудебным казням, что, следовательно, может иметь юридические последствия для военнослужащих, участвующих в этих операциях.
"Юрист, который служит старшим генеральным судьей-адвокатом... в Южном командовании США в Майами выразил свою обеспокоенность правового характера в августе перед началом ударов в сентябре... Его мнение в конечном счете отклонили более высокопоставленные правительственные чиновники, в том числе в управлении юрисконсульта министерства юстиции", - сообщает телеканал со ссылкой на двух действующих высокопоставленных чиновников, двух старших помощников в конгрессе и двух бывших высокопоставленных чиновников.
По словам некоторых из источников, другие военные юристы также выражали обеспокоенность своим командованиям и Пентагону по поводу ударов.
Как указывает телеканал, мнение главного юриста командования, осуществляющего операции, обычно имеет решающее значение для их продолжения, и хотя вышестоящие чиновники могут отменять решения таких юристов, операции редко продолжаются без учета их рекомендаций.
Представитель Пентагона Шон Парнелл в комментарии телеканалу заявил, что ведомство категорически отвергает утверждения о том, что какие-либо его юристы, осведомленные об этих ударах, выражали сомнения в их законности более старшим служащим.
Три источника заявили телеканалу, что генеральный судья-адвокат Южного командования, о котором идет речь, - это полковник морской пехоты Шон Мигер.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
