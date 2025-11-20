Великобританию не информировали о предложениях США по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Великобританию не информировали о продвигаемых США предложениях по урегулированию на Украине, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного британского дипломата.

Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".

"Лондон не был проинформирован о предложениях, несмотря на близкие отношения советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла со (спецпосланником президента США Стивом) Уиткоффом", - говорится в сообщении издания.

Ранее в среду издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание "официального статуса" канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. По информации газеты, план также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что предлагаемый США план предполагает, что территории Донбасса, которые Киев уступит, будут считаться демилитаризованной зоной, США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.