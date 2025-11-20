Рейтинг@Mail.ru
Великобританию не информировали о предложениях США по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
09:23 20.11.2025
Великобританию не информировали о предложениях США по Украине, пишут СМИ
Великобританию не информировали о предложениях США по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Великобританию не информировали о предложениях США по Украине, пишут СМИ
Великобританию не информировали о продвигаемых США предложениях по урегулированию на Украине, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного британского... РИА Новости, 20.11.2025
Великобританию не информировали о предложениях США по Украине, пишут СМИ

Politico: Британию не информировали о предложениях США по урегулированию Украине

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Великобританию не информировали о продвигаемых США предложениях по урегулированию на Украине, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного британского дипломата.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
"Лондон не был проинформирован о предложениях, несмотря на близкие отношения советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла со (спецпосланником президента США Стивом) Уиткоффом", - говорится в сообщении издания.
Ранее в среду издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание "официального статуса" канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. По информации газеты, план также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что предлагаемый США план предполагает, что территории Донбасса, которые Киев уступит, будут считаться демилитаризованной зоной, США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
