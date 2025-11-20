https://ria.ru/20251120/ssha-2056180070.html
План США по урегулированию на Украине дает гарантии безопасности, пишут СМИ
План США по урегулированию на Украине дает гарантии безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
План США по урегулированию на Украине дает гарантии безопасности, пишут СМИ
План США по урегулированию на Украине предоставляет обеим сторонам конфликта гарантии безопасности ради достижения прочного мира, заявил телеканалу NBC News... РИА Новости, 20.11.2025
NBC: план США по Украине дает гарантии безопасности обеим сторонам
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости.
План США по урегулированию на Украине предоставляет обеим сторонам конфликта гарантии безопасности ради достижения прочного мира, заявил телеканалу NBC News
высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.
"План фокусируется на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира", - заявил представитель администрации телеканалу NBC News.