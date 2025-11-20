Рейтинг@Mail.ru
План США по урегулированию на Украине дает гарантии безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ssha-2056180070.html
План США по урегулированию на Украине дает гарантии безопасности, пишут СМИ
План США по урегулированию на Украине дает гарантии безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
План США по урегулированию на Украине дает гарантии безопасности, пишут СМИ
План США по урегулированию на Украине предоставляет обеим сторонам конфликта гарантии безопасности ради достижения прочного мира, заявил телеканалу NBC News... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T04:33:00+03:00
2025-11-20T04:33:00+03:00
в мире
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
https://ria.ru/20251119/kiev-2056151660.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
План США по урегулированию на Украине дает гарантии безопасности, пишут СМИ

NBC: план США по Украине дает гарантии безопасности обеим сторонам

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. План США по урегулированию на Украине предоставляет обеим сторонам конфликта гарантии безопасности ради достижения прочного мира, заявил телеканалу NBC News высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.
"План фокусируется на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира", - заявил представитель администрации телеканалу NBC News.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ: в Киеве раскритиковали план США по решению конфликта
Вчера, 23:16
 
В миреСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала