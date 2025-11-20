https://ria.ru/20251120/ssha-2056179243.html
СМИ сообщили, кто разрабатывал план по урегулирования на Украине
Спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали... РИА Новости, 20.11.2025
СМИ сообщили, кто разрабатывал план по урегулирования на Украине
NBC: в разработке плана по Украине участвовали Уиткофф, Вэнс, Рубио и Кушнер