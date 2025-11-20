СМИ сообщили, кто разрабатывал план по урегулирования на Украине

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновник американской администрации.