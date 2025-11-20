Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили, кто разрабатывал план по урегулирования на Украине
04:23 20.11.2025
СМИ сообщили, кто разрабатывал план по урегулирования на Украине
СМИ сообщили, кто разрабатывал план по урегулирования на Украине
Спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали... РИА Новости, 20.11.2025
СМИ сообщили, кто разрабатывал план по урегулирования на Украине

NBC: в разработке плана по Украине участвовали Уиткофф, Вэнс, Рубио и Кушнер

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновник американской администрации.
"Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер принимали участие в разработке плана", - сообщает телеканал.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ: в Киеве раскритиковали план США по решению конфликта
Вчера, 23:16
 
