США выгоден контроль над вооружениями, признал кандидат на пост в Госдепе - РИА Новости, 20.11.2025
02:29 20.11.2025
США выгоден контроль над вооружениями, признал кандидат на пост в Госдепе
США выгоден контроль над вооружениями, признал кандидат на пост в Госдепе - РИА Новости, 20.11.2025
США выгоден контроль над вооружениями, признал кандидат на пост в Госдепе
Установление режима контроля над вооружениями поможет интересам США, сообщил американским сенаторам кандидат на пост помощника госсекретаря по вопросам контроля РИА Новости, 20.11.2025
в мире, сша
В мире, США
США выгоден контроль над вооружениями, признал кандидат на пост в Госдепе

Йио: режим контроля над вооружениями поможет интересам США

© Depositphotos.com / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Depositphotos.com / teamtime
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Установление режима контроля над вооружениями поможет интересам США, сообщил американским сенаторам кандидат на пост помощника госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Кристофер Йио.
"Я твердо убежден, что контроль над вооружениями, установленный правильно, может продвинуть американские интересы. Но мы не можем говорить о контроле над вооружениями ради самого контроля. Мы должны преследовать цель установления поддающегося проверке и обеспеченного исполнением контроля над вооружениями", - говорится в письменных показаниях претендента в адрес комитета сената по международным делам.
Чиновник заявил, что США нужны надежные и эффективные силы сдерживания, чтобы удержать потенциального противника от применения ядерного оружия, а контроль над вооружениями ограничит способность по его использованию.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Шойгу заявил о нивелировании режима контроля над вооружениями
13 ноября, 03:55
 
В миреСША
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
