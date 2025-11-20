https://ria.ru/20251120/ssha-2056168906.html
США выгоден контроль над вооружениями, признал кандидат на пост в Госдепе
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Установление режима контроля над вооружениями поможет интересам США, сообщил американским сенаторам кандидат на пост помощника госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Кристофер Йио.
"Я твердо убежден, что контроль над вооружениями, установленный правильно, может продвинуть американские интересы. Но мы не можем говорить о контроле над вооружениями ради самого контроля. Мы должны преследовать цель установления поддающегося проверке и обеспеченного исполнением контроля над вооружениями", - говорится в письменных показаниях претендента в адрес комитета сената по международным делам.
Чиновник заявил, что США
нужны надежные и эффективные силы сдерживания, чтобы удержать потенциального противника от применения ядерного оружия, а контроль над вооружениями ограничит способность по его использованию.